19 مليون شخص مستفيد.. تفاصيل مجهودات "التحالف الوطنى" فى رمضان

سلطت قناة "إكسترا نيوز"، الضوء على مجهودات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في رمضان، من خلال إنفوجراف، جاء على النحو التالي.

تفاصيل جهود التحالف الوطني في رمضان