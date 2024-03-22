19 مليون شخص مستفيد.. تفاصيل مجهودات "التحالف الوطنى" فى رمضان
سلطت قناة "إكسترا نيوز"، الضوء على مجهودات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في رمضان، من خلال إنفوجراف، جاء على النحو التالي.
تفاصيل جهود التحالف الوطني في رمضان
- يستفيد من نشاط التحالف 19 مليون شخص.
- يقوم بتوزيع وجبات إفطار وسحور ووجبات ساخنة.
- يتضمن توزيع شنط سلع غذائية وكراتين مواد غذائية.
- توزيع كروت على الأسر الأكثر احتياجا لشراء المستلزمات.
- تشمل الأنشطة مختلف المدن المصرية.
- يجرى التنسيق بين أعضاء التحالف لتحقيق التكامل في العمل الأهلي.