معاناة أوروبية.. أبرز مظاهر أزمة أسعار البنزين عالميًا

سلّطت "إكسترا نيوز" الضوء على أبرز مظاهر أزمة أسعار البنزين عالميا، من خلال "إنفوجراف"، جاء على النحو التالي:

- الفجوة الكبيرة بين أسعار الوقود وسعر النفط العالمي.

- تراجع مخزونات العديد من الدول الكبرى المنتجة للنفط.

- قرار روسيا بحظر صادرات البنزين لنحو 6 أشهر اعتبارا من مارس.

- قيام العديد من الدول المنتجة للنفط بزيادة أسعار الوقود.

- بعض الدول رفعت مستويات أسعار البنزين 4 مرات في العام الماضي.

- وصول معدلات التضخم لمستويات قياسية بالعديد من دول العالم.

- معاناة أوروبا من عجز في المنتجات البترولية.