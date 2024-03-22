معاناة أوروبية.. أبرز مظاهر أزمة أسعار البنزين عالميًا
سلّطت "إكسترا نيوز" الضوء على أبرز مظاهر أزمة أسعار البنزين عالميا، من خلال "إنفوجراف"، جاء على النحو التالي:
- الفجوة الكبيرة بين أسعار الوقود وسعر النفط العالمي.
- تراجع مخزونات العديد من الدول الكبرى المنتجة للنفط.
- قرار روسيا بحظر صادرات البنزين لنحو 6 أشهر اعتبارا من مارس.
- قيام العديد من الدول المنتجة للنفط بزيادة أسعار الوقود.
- بعض الدول رفعت مستويات أسعار البنزين 4 مرات في العام الماضي.
- وصول معدلات التضخم لمستويات قياسية بالعديد من دول العالم.
- معاناة أوروبا من عجز في المنتجات البترولية.