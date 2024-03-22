الجمعة 22 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

معاناة أوروبية.. أبرز مظاهر أزمة أسعار البنزين عالميًا

البنزين
البنزين

سلّطت "إكسترا نيوز" الضوء على أبرز مظاهر أزمة أسعار البنزين عالميا، من خلال "إنفوجراف"، جاء على النحو التالي:

- الفجوة الكبيرة بين أسعار الوقود وسعر النفط العالمي.

- تراجع مخزونات العديد من الدول الكبرى المنتجة للنفط.

- قرار روسيا بحظر صادرات البنزين لنحو 6 أشهر اعتبارا من مارس.

- قيام العديد من الدول المنتجة للنفط بزيادة أسعار الوقود. 

- بعض الدول رفعت مستويات أسعار البنزين 4 مرات في العام الماضي. 

- وصول معدلات التضخم لمستويات قياسية بالعديد من دول العالم.

- معاناة أوروبا من عجز في المنتجات البترولية.

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