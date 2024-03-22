موعد انتهاء الموجة الباردة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة، على مختلف أنحاء الجمهورية، مؤكدة أن البلاد تشهد اليوم انخفاضات كبيرة في قيم ودرجات الحرارة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى، إن أمس بلغت العظمى على القاهرة الكبرى 27 درجة مئوية، نظرًا لتأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية، ولكن اليوم الأمر مختلف كليًا إذ تؤثر على البلاد كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا.

درجات الحرارة اليوم

وأضافت: "درجات الحرارة ستنخفض بمعدل 5 درجات مئوية، وهي انخفاضات ملموسة في معظم محافظات الجمهورية، ومتوقع العظمى على القاهرة الكبرى 22 درجة مئوية، ما يجعل شعورنا بالطقس مائل للدفء في النهار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وبعض مناطق السواحل الشمالية".

وتابعت: "طقس اليوم دافئ في المحافظات الجنوبية شمال وجنوب الصعيد وشمال وجنوب سيناء، خلال فترة النهار"، لافتة إلى أن اليوم نشهد سحب متوسطة منخفضة مما يؤدي إلى حجب أشعة الشمس الأمر الذي يساعد على انخفاض قيد الحرارة.

وأوضحت أن درجات الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى ستصل إلى 13 درجة مئوية، مؤكدة أن طقس الليل بارد على أغلب محافظات الجمهورية وخاصة المدن الجديدة والمناطق المفتوحة.

وذكرت أن تلك الموجة الباردة متوقع لها أن تستمر معنا حتى يوم الإثنين المقبل، بدرجات وقيم حرارة أقل من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا التوقيت من العام.