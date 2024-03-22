الحلقة 11.. كواليس تعرض لأول مرة عن معركة الليل فى قلعة "الحشاشين"

على مدار 39 دقيقة، قدم المخرج بيتر ميمي ملحمة تاريخية ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 11، بين قوات جيش السلاجقة من جهة وحسن الصباح وأتباعه من جهة أخرى، فى معركة الليل على أبواب قلعة آلموت الواقعة على أطراف مدينة أصفهان.

مسلسل الحشاشين تفاصيل الحلقة 11

وأظهرت لقطات من كواليس معارك ومبارزات ملسلسل الحشاشين الحلقة 11، مجهود كبير وراء خروج المشاهد بمواصفات وجودة عالمية، على نحو يعيد الأذهان إلى الحقبة الذهبية للأعمال الدرامية التاريخية، وكان أطولها مشهد المبارزة القوية بين برزك أميد، قائد جيش حسن الصباح وأرسلان تاش قائد جيش السلاجقة، والتي استمرت بضع دقائق، انتصر فيها برزك لكنه رفض قتله واكتفى بترك علامة بالسيف على وجهه لإذلاله.

مسلسل الحشاشين

وكشف بيتر ميمي، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، أن تصوير مشاهد معركة الليل تم الإعداد له على مدار 4 أشهر، منها 3 شهور لتدريب الممثلين، وشهر لتدريب الخيول “القفز والسقوط” فى منطقة نزلة السمان.

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 12

يعرض مسلسل الحشاشين الحلقة 12 فى 4 مواقيت متتابعة، بداية من الساعة 9:45 مساءً، ويعاد في تمام الساعة 11 مساء نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الثانية عشر

تذاع أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 10 عبر شاشة قناة dmc،dmc drama، وفق خريطة عرض الأعمال الدرامية الرمضانية المعلن عنها مسبقًا، بالتزامن مع عرض المسلسل أيضًا عبر منصة watch it؛ نظير رسوم بسيطة تسدد شهريًا أو سنويًا.

أبطال مسلسل الحشاشين

يشارك في بطولة مسلسل الحشاشين الفنان كريم عبدالعزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي، نور إيهاب، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، بسنت أحمد أبوباشا، ويظهر الفنان محمد رجب ضيف شرف في أحداث المسلسل.