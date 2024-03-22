الجمعة 22 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الدين لله

موعد أذان صلاة الفجر اليوم الثانى عشر من رمضان الجمعة 22 مارس 2024

آذان صلاة الفجر
آذان صلاة الفجر

موعد أذان صلاة الفجر في رمضان من أكثر الموضوعات بحثًا باعتباره موعد بدء الصيام والإمساك عن الطعام، وكذلك البحث عن مواعيد الصلاة على مدار اليوم.

وننشر في التقرير التالي موعد أذان صلاة الفجر اليوم الثاني عشر  من رمضان الجمعة 22 مارس 2024 ومواعيد الصلاة اليوم في عدد من محافظات الجمهورية.


موعد أذان صلاة الفجر اليوم في محافظة القاهرة


موعد أذان الفجر: 4:29 ص.
موعد أذان الظهر: 12:02 م.
موعد أذان العصر: 3:30 م.
موعد أذان المغرب: 6:08 م.
موعد أذان العشاء: 7:26 م.

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:33 ص.
موعد أذان الظهر:12:07 ص.
موعد أذان العصر: 3:35 م.
موعد أذان المغرب: 6:13 م.
موعد أذان العشاء: 7:32 م.

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في محافظة بور سعيد

موعد أذان الفجر: 4:24 ص.
موعد أذان الظهر: 11:58 ص.
موعد أذان العصر: 3:26 م.
موعد أذان المغرب: 6:04 م.
موعد أذان العشاء: 7:22 م.

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في محافظة البحيرة

موعد أذان الفجر: 4:31 ص.
موعد أذان الظهر: 12:05 م.
موعد أذان العصر: 3:33 م.
موعد أذان المغرب:6:11 م.
موعد أذان العشاء: 7:30 م.

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في محافظة الفيوم

موعد أذان الفجر: 4:32 ص.
موعد أذان الظهر: 12:03 م.
موعد أذان العصر: 3:31 م.
موعد أذان المغرب: 6:09 م.
موعد أذان العشاء: 7:26 م.

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موعد أذان صلاة الفجر اليوم في محافظة الزقازيق

موعد أذان الفجر: 4:28 ص.
موعد أذان الظهر: 12:01 م.
موعد أذان العصر: 3:29 م.
موعد أذان المغرب: 6:07 م.
موعد أذان العشاء: 7:25 م.

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:31 ص.
موعد أذان الظهر: 12:00 م.
موعد أذان العصر: 3:27 م.
موعد أذان المغرب: 6:06 م.
موعد أذان العشاء: 7:21 م


موعد أذان صلاة الفجر اليوم في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر: 4:28 ص.
موعد أذان الظهر: 11:55 ص.
موعد أذان العصر: 3:22 م.
موعد أذان المغرب: 6:01 م.
موعد أذان العشاء: 7:14 م.

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في محافظة العريش

موعد أذان الفجر: 4:18 ص.
موعد أذان الظهر: 11:52 ص.
موعد أذان العصر: 3:20 م.
موعد أذان المغرب: 5:58 م.
موعد أذان العشاء: 7:16 م.

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في محافظة الغردقة

موعد أذان الفجر: 4:22 ص.
موعد أذان الظهر: 11:52 ص.
موعد أذان العصر: 3:19 م.
موعد أذان المغرب: 5:57 م.
موعد أذان العشاء: 7:13 م.

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