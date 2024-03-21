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موعد صلاة التراويح اليوم الخميس 11 رمضان 2024 وحكم إقامتها في المساجد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يبحث الكثيرون عن موعد صلاة التراويح اليوم الخميس الموافق 11 رمضان، والتي يكون موعدها عقب صلاة العشاء الساعة 7.45 دقيقة مساء، وتعتبر صلاة التراويح من أهم وأبرز الشعائر الدينية التي ينتظرها المسلمون خلال شهر رمضان المعظم، وتعتبر من أهم العلامات المميزة له.

حكم إقامة صلاة التراويح في المساجد 

وأكدت دار الإفتاء المصرية على حكم إقامة صلاة التراويح في المساجد خلال شهر رمضان المبارك عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي أن صلاة التراويح سنة مؤكدة أقامها الرسول صل الله عليه وسلم في المسجد خلال الشهر الكريم ولكنه خشى على فرضها على أمته فجعلها بشكل فردي في المنزل ولكن سيدنا عمربن الخطاب أعاد إحياها في المسجد عقب وفاة الرسول صل الله عليه وسلم.

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كيف تصلي التراويح في رمضان؟

صلاة التراويح تضم 11 ركعة منها 8 ركعات بخلاف ركعتي الشفع وركعة الوتر، ويتم تقسيمها إلى ركعتين سويًا، حتى يتم الانتهاء من الصلاة.

وأوضح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إقامة صلاة التراويح بنفس ضوابط العام الماضي مع التوسع في جميع الأنشطة الدعوية والقرآنية وتكثيفها خلال شهر رمضان المبارك وذلك عقب نجاح الخطة الرمضانية التي تم إعدادها العام الماضي في كافة محافظات الجمهورية.

بالتفاصيل.. كيفية صلاة التراويح وعدد ركعاتها

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كم عدد ركعات صلاة التراويح في شهر رمضان

تعتبر صلاة التراويح 11 ركعة.

ما هو وقت صلاة التراويح في رمضان؟

يصلي المسلمون صلاة التراويح في شهر رمضان، عقب صلاة العشاء مباشرة سواء في المنزل أو في المساجد، 11 ركعة منها 3 ركعات للشفع والوتر، ويجوز الصلاة بالسور القرآنية القصيرة أو غيرها، وفقًا لقدرة المسلم، وتعتبر من أهم ما يميز شهر رمضان المعظم، حيث تستمر طوال ال 30 يوم.

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