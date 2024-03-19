الآلاف يتوافدون على مسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة التراويح (صور)

شهد مسجد السيدة نفيسة إقبالاً كبيرًا من المصلين لأداء صلاتي العشاء والتراويح، في تاسع أيام شهر رمضان، في أجواء إيمانية سادها التضرع والخشوع لله والإلحاح في الدعاء، لحرص المصلين على أداء تلك السنة المؤكدة في جماعة.

كانت أبرز المناظر المبهجة بمسجد السيدة نفيسة، ازدحام المسجد بالمصلين من جميع الأعمار سواء كبارا أو شبابا أو أطفالا، ومن مختلف أقطاب دول العالم الإسلامي، لأداء صلاة التراويح في جماعة.

وامتد مشهد ازدحام المصلين بصلاة التراويح إلى الساحات الخارجية المحيطة بالمسجد، وذلك لأهمية المسجد البالغة الذي يعد من أهم المزارات الإسلامية في مصر والعالم الإسلامي، لا سيما بعد أعمال التطوير الأخيرة التي تبنتها أجندة الدولة المصرية، من رفع كفاءة مقصورة المسجد، وتطوير الضريح وكافة المباني المحيطة بالمسجد.

وألقى إمام المسجد في منتصف صلاة التراويح خطبة لجموع الحاضرين عن أهمية اغتنام شهر رمضان المبارك قبل فوات الأوان، لأنه شهر تفتح فيه أبواب الجنة، ويستجاب فيه الدعوات ويتحقق فيه الرجاء.

خشوع المصلين أثناء أداء صلاة التراويح

وحرص أمن المسجد على تأمين دخول المصلين بطريقة سلسة، منعًا للتكدس وتجنبًا للازدحام، دون إخلال بالنظام أو إضرار لأحد، لحماية منشآت المسجد من أعمال التخريب، وتأمين المصلين الذين حرصوا على أداء صلاتي العشاء والتراويح في تاسع أيام شهر رمضان المبارك.

أهمية صلاة التراويح

وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل صلاة التراويح أنه قال: «من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه»، وثبت عنه أيضًا أنه قال: «إن الله فرض عليكم صيامه، وسننت لكم قيامه، فمن صام رمضان وقامه إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه»، فكان عليه الصلاة والسلام يحث أصحابه على قيام رمضان، لفضائله العظيمة.

وتُعدّ صلاة التراويح من أفضل العبادات في شهر رمضان، حيث يُمكن للمسلم من خلالها التقرب من الله تعالى وزيادة إيمانه وتوكله عليه.

جانب من توافد المصليين بمسجد السيدة نفيسة

جانب من توافد المصليين بمسجد السيدة نفيسة

جانب من توافد المصليين بمسجد السيدة نفيسة

جانب من توافد المصليين بمسجد السيدة نفيسة

جانب من توافد المصليين بمسجد السيدة نفيسة

جانب من توافد المصليين بمسجد السيدة نفيسة