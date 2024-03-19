الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لأداء صلاة التراويح .. المئات تلتف حول ضريح السيدة نفسية (فيديو)

ضريح السيدة نفسية
ضريح السيدة نفسية

توافد المئات من المصلين على مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، في تاسع أيام شهر رمضان المبارك، لأداء صلاة العشاء والتراويح، وامتلأ المسجد بجموع المصلين الغفيرة التي امتدت صفوفهم إلى الساحات الواسعة المجاورة للمسجد، في أجواء إيمانية تملئها الخشوع والبهجة والسرور.

 

رغم برودة الطقس.. آلاف المصلين يصطفون داخل مسجد عمرو بن العاص لأداء صلاة التراويح (فيديو)

عدد ركعات صلاة التراويح في رمضان 2024 وموعد أدائها

كما قام المصلين بزيارة ضريح السيدة نفسية رضي الله عنها، وقراءة الفاتحة والدعاء لها بعد الانتهاء من صلاة التراويح، وقام المحبين بالتمسح على ضريح السيدة نفسية في أجواء تملؤها الخشوع والبهجة، كما قاموا بالتقاط الصور التذكارية مع ذويهم أمام الضريح تخليدا لذلك اليوم.


وحرص إمام المسجد على إلقاء محاضرة تحدث فيها عن فضل شهر رمضان الكريم وأهمية المحافظة على أداء الصلوات والتمسك بالعبادات حتى بعد انقضاء الشهر الكريم، ومن ثم توجه إلى المحراب لأداء صلاة التراويح، وتفاعل معه المصلين وقاموا بذكر الله، وحرص أمن المسجد على تأمين دخول المصلين بطريقة سلسة، منعا للتكدس وتجنبا للازدحام، أو الإخلال بالنظام، كما قاموا بتوزيع الهدايا والحلوى على الأطفال لإدخال البهجة والسرور والسعادة على قلوبهم في تاسع أيام شهر رمضان الكريم.


أهمية صلاة التراويح


وورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في فضل صلاة التراويح أنه قال: «من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه»، وثبت عنه أيضا أنه قال: «إن الله فرض عليكم صيامه، وسننت لكم قيامه، فمن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه»، فكان عليه الصلاة والسلام يحث أصحابه على قيام رمضان، لفضائله العظيمة.
وتعد صلاة التراويح من أفضل العبادات في شهر رمضان، حيث يمكن للمسلم من خلالها التقرب من الله تعالى وزيادة إيمانه وتوكله عليه بالدعاء والاستغفار والصلاة...
 

ضريح السيدة نفسية
ضريح السيدة نفسية
ضريح السيدة نفسية
ضريح السيدة نفسية
ضريح السيدة نفسية
ضريح السيدة نفسية
مسجد السيدة نفيسة المصلين ضريح السيدة نفسية شهر رمضان التراويح

الأكثر قراءة

عاجل| تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

فصل أجهزة التنفس الصناعى عن أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر

محاضر سابقة لـ«استديو الأهرام»: «مخالف لاشتراطات الحماية المدنية»

بن شرقى ورحيل زيزو.. المندوه يكشف آخر تطورات خريطة تعاقدات الزمالك

"ليفربول" مهتم بالتعاقد معه.. عمر مرموش: "اللعب مع صلاح شرف كبير"

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الاثنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

حسين دعسة

حركة"فتح" والحرب: التحولات والتداعيات فى اليوم التالى فلسطينيًا

جمال-أسعد

الجنة والفكر الدينى

لواء. محسن الفحام

الرئيس بين رجاله وأبنائه

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

ماجد حبته

بوتين مستمر

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

المكتب الحكومى بقطاع غزة يكشف تفاصيل مجزرة الاحتلال الإسرائيلى بمستشفى الشفاء

الهيئة الإسلامية المسيحية تدين هجوم المستعمرون الإرهابي على مقر الأونروا في القدس

مقتل جندى إسرائيلى فى معارك شمال غزة.. وارتفاع قتلى جيش الاحتلال لـ251