لأداء صلاة التراويح .. المئات تلتف حول ضريح السيدة نفسية (فيديو)

توافد المئات من المصلين على مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، في تاسع أيام شهر رمضان المبارك، لأداء صلاة العشاء والتراويح، وامتلأ المسجد بجموع المصلين الغفيرة التي امتدت صفوفهم إلى الساحات الواسعة المجاورة للمسجد، في أجواء إيمانية تملئها الخشوع والبهجة والسرور.

كما قام المصلين بزيارة ضريح السيدة نفسية رضي الله عنها، وقراءة الفاتحة والدعاء لها بعد الانتهاء من صلاة التراويح، وقام المحبين بالتمسح على ضريح السيدة نفسية في أجواء تملؤها الخشوع والبهجة، كما قاموا بالتقاط الصور التذكارية مع ذويهم أمام الضريح تخليدا لذلك اليوم.



وحرص إمام المسجد على إلقاء محاضرة تحدث فيها عن فضل شهر رمضان الكريم وأهمية المحافظة على أداء الصلوات والتمسك بالعبادات حتى بعد انقضاء الشهر الكريم، ومن ثم توجه إلى المحراب لأداء صلاة التراويح، وتفاعل معه المصلين وقاموا بذكر الله، وحرص أمن المسجد على تأمين دخول المصلين بطريقة سلسة، منعا للتكدس وتجنبا للازدحام، أو الإخلال بالنظام، كما قاموا بتوزيع الهدايا والحلوى على الأطفال لإدخال البهجة والسرور والسعادة على قلوبهم في تاسع أيام شهر رمضان الكريم.



أهمية صلاة التراويح



وورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في فضل صلاة التراويح أنه قال: «من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه»، وثبت عنه أيضا أنه قال: «إن الله فرض عليكم صيامه، وسننت لكم قيامه، فمن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه»، فكان عليه الصلاة والسلام يحث أصحابه على قيام رمضان، لفضائله العظيمة.

وتعد صلاة التراويح من أفضل العبادات في شهر رمضان، حيث يمكن للمسلم من خلالها التقرب من الله تعالى وزيادة إيمانه وتوكله عليه بالدعاء والاستغفار والصلاة...



ضريح السيدة نفسية

ضريح السيدة نفسية