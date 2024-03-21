الخميس 21 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 11.. ياسين يسترد أمواله المسروقة

مسلسل بيت الرفاعي
مسلسل بيت الرفاعي

شهدت أحداث الحلقة الحادية عشر من المسلسل الرمضاني بيت الرفاعي الذي يعرض عبر قناة ON ومنصة “واتش إت” من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قيام  سامية بمعرفة مكان تواجد شقيقها "كانه"، واصطحابها لياسين لمنزل عمها الذي يختبئ لديها كانه. 

كما شهدت الحلقة قيام ياسين وسامية بالتعدي بالضرب على "كانه" وأرشدهم الأخير عن كيفية تصرفه في المشغولات الذهبية المسروقة، كما تمكنا من استرداد جزء من أمواله المسروقة.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 10

بدأت أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل بيت الرفاعي بمشهد إطلاق النار على “داليا” دنيا المصري، يوم زفافها على “فاروق” أحمد رزق، ويكتشف “عبد الحميد” أن الذي أطلق النار هو ابن “جابر” الذي يقوم بعملية تنقيب الآثار في منزله وهدده “فاروق” بألا يستخرج آثار دون إذنه مرة أخرى، وأن يتقاسم معه القطع الأثرية.

في مشهد آخر رفض “فاروق” طلب زوجته “داليا” بالسفر إلى الخارج ليعيشا حياة مستقرة، وأصر على استمرار العائلة وأن يكون كبيرها رغم عدم وجود أحد مجتمع في العائلة.

وقرر “ياسين”  أمير كرارة مغادرة منزل “سامية” ميرنا جميل بعد سرقة أخيها الذهب الذي احضرته طليقته له، وحاولت سامية إقناعه بالتراجع عن قراره ولكنه يغادر المنزل ويسير في الشارع بلا هدف ولا يعرف إلى أي مكان سيذهب إليه.

مسلسل بيت الرفاعي مواعيد وقنوات عرض الحلقة الحادية عشر

يذاع مسلسل بيت الرفاعي يوميا طوال شهر رمضان الكريم، وذلك على قناة ON في تمام الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل والإعادة الساعة 6 صباحًا والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it الساعة 7 مساء.

قصة مسلسل بيت الرفاعي

تدور أحداث مسلسل بيت الرفاعي حول صراعات كبيرة بين أبناء الرفاعي بسبب جريمة قتل لكبير العائلة وعلى الميراث الذي كتبه لأحد الأبناء.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

يشارك في بطولة المسلسل بجانب أمير كرارة، نخبة من الفنانين منهم أحمد رزق وسيد رجب ودنيا المصري وميرنا جميل وملك قورة ورحاب الجمل وغيرهم، وإخراج أحمد جلال.

قد يهمك أيضا:

مسلسل صيد العقارب الحلقة 11.. غادة عبدالرازق تكتشف زواج ابنة شقيقتها من عائلة الغول

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 11.. هل ينجح "ياسين" في استعادة الذهب المسروق؟

بيت الرفاعي مسلسل بيت الرفاعي بيت الرفاعي موعد عرض بيت الرفاعي موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي موعد اعادة مسلسل بيت الرفاعي قصة مسلسل بيت الرفاعي أبطال مسلسل بيت الرفاعي موعد عرض مسلسل امير كرارة مسلسل امير كرارة أمير كرارة قنوات عرض بيت الرفاعي قنوات عرض مسلسل بيت الرفاعي موعد مسلسل بيت الرفاعي الحلقة الحادية عشر من بيت الرفاعي بيت الرفاعي الحلقة الحادية عشر بيت الرفاعي الحلقة 11 الحلقة 11 من مسلسل بيت الرفاعي الحلقة الاولي من مسلسل بيت الرفاعي مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024منصة واتش ات

مواد متعلقة

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 11.. "فلاش باك" يكشف كواليس مقتل والد ياسين

الأكثر قراءة

عاجل|بعد عطل مفاجئ.. موعد عودة تطبيق إنستا باى للعمل بشكل طبيعى

عاجل.. وثيقة حماية.. بعد واقعتى «حبيبة ويارا».. خبراء القانون والمرور يكتبون روشتة مواجهة جرائم سائقى «تطبيقات التوصيل»

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري الخميس؟

عاجل|موعد انخفاض الأسعار واستقرارها نهائيًا في السوق المصري

عاجل.. حرب غزة.. إلغاء اجتماعى مجلس الحرب والمجلس الوزارى المصغر بشكل مفاجئ

ضبط 4 تجار عملة يغسلون 60 مليون جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

ذكرى اغتيال نظام الملك

وائل لطفي

ذكرى اغتيال نظام الملك

ماجد حبته

متى تنضبط الأسعار؟!

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «٢- ٢»

جلال حمام

مصر لا تسعى للأضواء.. دورها محورى

عبد الرحيم طايع

رمضان فى غزة

حسين دعسة

ماذا قال بلينكن بشأن الانتخابات الرئاسية فى روسيا؟

محمد العسيري

مسار إجبارى.. النور فى آخر الطريق

صور

الرئيس السيسي يكرم الأمهات المثاليات في يوم المرأة المصرية

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعلن اعتقال أكثر من 600 شخص منذ مداهمة مستشفى الشفاء

صفقة التبادل أم العملية فى رفح.. ماذا سيحدث فى غزة؟

"وول ستريت": إسرائيل تخطط لإنشاء سلطة فلسطينية فى غزة بعيدة عن حماس