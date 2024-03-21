فون دير لاين تؤكد أهمية دور الطاقة النووية فى الحد من انبعاثات الكربون

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الخميس، لقادة العالم في أول قمة للطاقة النووية في بروكسل إن الطاقة النووية يمكن أن تساعد في الحد من انبعاثات الكربون.

وأضافت فون دير لاين للقادة المشاركين في القمة: "في الدول المنفتحة على التكنولوجيا، يمكن أن تلعب التكنولوجيا النووية دورا مهما في التحول إلى الطاقة النظيفة. بعد أزمة الطاقة العالمية التي سببها غزو روسيا أوكرانيا، ترى العديد من الدول الدورالمحتمل للطاقة النووية بمنظور جديد".

وجاء حديث فون دير لاين في أول قمة للطاقة النووية للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي حضرها قادة أكثر من 30 دولة. وذكرت معلومات فعالية الوكالة الدولية أن غرض القمة هو "تسليط الضوء على دور الطاقة النووية في خفض استخدام الوقود الأحفوري".

وتعتزم بعض الدول الأوروبية، مثل فرنسا والمجر، بناء محطات نووية جديدة، فيما تسعى دول أخرى إلى التخلص التدريجي من الطاقة النووية تماما.

وأغلقت ألمانيا التي تنحدر منها فون دير لاين آخر ثلاث محطات طاقة نووية في 15 أبريل من العام الماضي. كما تعمل بلجيكا على التخلص التدريجي من الطاقة النووية.

وأقرت فون دير لاين بأن “هناك وجهات نظر مختلفة في الاتحاد الأوروبي بشأن الطاقة النووية”، لكنها أشارت إلى أن الطاقة النووية هي "ثاني أكبر مصدر للكهرباء منخفضة الانبعاثات بعد الطاقة الكهرومائية".