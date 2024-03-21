الخميس 21 مارس 2024
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عالم

دراسة: "حلقة النار" قد تبتلع المحيط الأطلسى

حلقة النار قد تبتلع
حلقة النار قد تبتلع المحيط الأطلسي

تثير دراسة رائدة أجرتها جامعة لشبونة احتمالًا مذهلًا بأن المحيط الأطلسي قد يختفي يومًا ما، وتستهلكه منطقة الاندساس المتوسعة المعروفة باسم "حلقة النار".

ووفقا للبحث، فإن تحت مضيق جبل طارق، الذي يفصل بين إسبانيا والمغرب، تم تحديد منطقة الاندساس، المعروفة باسم " حلقة النار"، التي من المحتمل أن تبتلع المحيط الأطلسي.

يمكن أن تمتد منطقة الاندساس هذه غربًا إلى المحيط الأطلسي، ما قد يؤدي إلى التقلص التدريجي لحوض المحيط.

قد تكون العملية جارية بالفعل ومن المتوقع أن يحدث هذا التحول الجيولوجي الكبير "قريبًا" من الناحية الجيولوجية، أي خلال 20 مليون سنة تقريبًا، ما يشير إلى أن البشرية قد تشهد هذا التغير الهائل، وفقًا لموقع "إيرث".

تؤكد الدراسة التي أجراها البروفيسور جواو دوارتي في كلية العلوم بجامعة لشبونة، ونشرتها مجلة الجيولوجيا، أن تشكل مناطق اندساس جديدة يمكن أن ينذر باختفاء محيطات بأكملها في نهاية المطاف، وهي عملية قد تكون جارية بالفعل مع المحيط الأطلسي.

وقال دوارتي: "لدينا سبب وجيه للاعتقاد بأن المحيط الأطلسي بدأ ينغلق". "مناطق الاندساس هي التي تسبب إغلاق المحيطات، عن طريق سحب قاع المحيط إلى الوشاح، ما يجمع القارات معًا."

ويمثل مضيق جبل طارق، الذي يبلغ عرضه 10 أميال فقط، نقطة التقاء الصفيحتين الأوراسية والأفريقية. وضمن منطقة الاندساس هذه، تغوص الصفيحة الأفريقية تحت الصفيحة الأوراسية، ما يؤدي إلى إثارة النشاط الزلزالي وزيادة مخاطر الزلازل.

في الوقت الحاضر، يوصف نشاط منطقة الاندساس بأنه "نائم"، حيث تحدث حركة الصفائح داخل وشاح الأرض بوتيرة بطيئة بشكل ملحوظ.

ومع ذلك، يتوقع دوارتي وفريقه أن مناطق الاندساس لديها القدرة على التوسع، وهي ظاهرة يطلقون عليها اسم "غزو الاندساس".

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