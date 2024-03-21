الخميس 21 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الشرطة الهولندية: إلقاء جسم مشتعل على السفارة الإسرائيلية

الشرطة الهولندية
الشرطة الهولندية

قالت الشرطة الهولندية إنه تم إلقاء جسم مشتعل على السفارة الإسرائيلية في لاهاي، صباح يوم الخميس‭‭‭ ‬‬‬وإنها ألقت القبض على مشتبه به.

وذكرت الشرطة، في منشور على منصة "إكس"  للتواصل الاجتماعي، أنه لم يصب أحد خلال الواقعة التي يجري التحقيق فيها، دون أن تقدم مزيدًا من التفاصيل، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.

وكانت هولندا قد عززت الوجود الأمني عند السفارة الإسرائيلية في لاهاي بعد تلقي تهديدات.

وفي يناير، تم العثور على جسم يعتقد أنه عبوة ناسفة خارج السفارة الإسرائيلية في السويد، وأجري تحقيقا في الأمر على أساس الاشتباه في أنه "جريمة إرهابية".

 

 

الشرطة الهولندية جسم مشتعل السفارة الإسرائيلية لاهاي عبوة ناسفة

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