أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم، عن أن القوات الروسية قضت على ما يصل إلى 50 عسكريا أوكرانيا في اتجاه خيرسون وتدمير نظام مدفعية أمريكي الصنع من طراز "إم777" ومدفع هاوتزر من طراز "دي-30"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال البيان: "في اتجاه خيرسون، نفذت وحدات من مجموعة (دنيبر) هجمات على تجمعات الأفراد والمعدات التابعة للواء الميكانيكي رقم 65، ولواء الهجوم رقم 128، واللواء البحري رقم 35، في مناطق رابوتينو وستيبوفو في مقاطعة زابوريجيا وفي منطقة إيفانوفكا في مقاطعة خيرسون".

وأضاف: "فقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 50 عسكريا وخمس مركبات ونظام مدفعية أمريكي الصنع من طراز إم777، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر دي-30".

وقالت الوزارة، إن وحدات من مجموعة "الشرق" الروسية قامت بتحسين الوضع التكتيكي في اتجاه جنوب دونيتسك، ونفذت هجمات على تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بافلوفكا وأوروجاينوي وستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.

أضافت الوزارة أن خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 120 عسكريا، ودبابة، و3 مركبات قتالية مدرعة، و3 سيارات، ورادار أمريكي طراز "أ إن/ تي بي كيو - 36".

وفي منطقة فوديانوي أيضا، تم صد هجوم مضاد شنته المجموعة الهجومية التابعة للواء الميكانيكي 72 في القوات المسلحة الأوكرانية.