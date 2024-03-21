الرئيس السيسى: "متخافوش من الخارج.. نحن نطفئ الحرائق ولا نشعلها"

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه لم يبدأ أي عدوان منذ توليه الحكم، مطمئنًا المصريين: "متخافوش من الخارج إحنا بخير.. ونحن نطفئ الحرائق ولا نشعلها".

وأضاف، في كلمته خلال حفل يوم المرأة المصرية، بمركز المنارة، اليوم الخميس، والمذاع على قناة "إكسترا نيوز": "لم نبدأ بالعدوان في سيناء، واللي هاجمني في 2013 و2014 مكنتش أنا اللي بدأت العدوان، كانوا هما اللي بيهاجموا، وكانوا هيدمروا مستقبل دولة".

يوم المرأة المصرية

وشهد الرئيس السيسي، وقرينته السيدة انتصار السيسي، اليوم الخميس، حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2024 بمركز المنارة، حيث تم تكريم عدد من الفائزات بمسابقة الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية في إطار دعم وتقدير دور المرأة المصرية في المجتمع.

ووجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بالموافقة على دعم صندوقيّ الأسرة وكبار السن بـ10 مليارات جنيه.