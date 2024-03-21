الخميس 21 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الرئيس السيسى يمازح سيدات مصر: متحطوش سكر كتير على الكنافة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

مازح الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيدات مصر، بشأن أزمة السكر، قائلًا: "متحطوش سكر كتير على الكنافة".

وأضاف، خلال كلمته باحتفالية يوم المرأة المصرية: "الدكتور مصطفى مدبولي رايح يجيب مليون طن سكر عشان الأزمة".

وتابع موجهًا حديثه لسيدات مصر: "انتوا اللي فاتحين البيوت ربنا يعينكم ويجازيكم خير".

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2024، حيث يتم تكريم الأمهات المثاليات الفائزات بمسابقة الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية في إطار دعمه وتقديره دور المرأة المصرية في المجتمع.
 

عبدالفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي سيدات مصر سكر أزمة السكر عيد الأم

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