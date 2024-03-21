الخميس 21 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

الرئيس السيسى لصفاء أبوالسعود: عايزينك تعملى حاجة عظيمة تنفع أجيالًا

صفاء أبو السعود
صفاء أبو السعود

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي التحية للفنانة صفاء أبوالسعود، قائلًا: أهلًا بيكي وكل سنة وإنتي طيبة.

ومازح السيسي، خلال كلمته باحتفالية يوم المرأة المصرية، صفاء أبوالسعود: "عايز أقولك على حاجة إنتي اللي جيتي بقى.. لازم تعملي حاجة عظيمة وأنا هبقى معاكي، انتي مليتي الدنيا زمان قبل كده"، لتجيبه قائلة: بعد العيد في مفاجأة.

ووجه الرئيس السيسي بضرورة أن تكون الفكرة تخص مسارًا يضيف للمجتمع، وأجابته بالموافقة مؤكدة أنها تحضر بالفعل لهذه الفكرة والتي ستفاجئ الجميع.

الرئيس عبدالفتاح السيسي صفاء أبو السعود يوم المرأة المصرية احتفالية يوم المرأة المصرية الفنانة صفاء أبوالسعود

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