الرئيس السيسى لصفاء أبوالسعود: عايزينك تعملى حاجة عظيمة تنفع أجيالًا

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي التحية للفنانة صفاء أبوالسعود، قائلًا: أهلًا بيكي وكل سنة وإنتي طيبة.

ومازح السيسي، خلال كلمته باحتفالية يوم المرأة المصرية، صفاء أبوالسعود: "عايز أقولك على حاجة إنتي اللي جيتي بقى.. لازم تعملي حاجة عظيمة وأنا هبقى معاكي، انتي مليتي الدنيا زمان قبل كده"، لتجيبه قائلة: بعد العيد في مفاجأة.

ووجه الرئيس السيسي بضرورة أن تكون الفكرة تخص مسارًا يضيف للمجتمع، وأجابته بالموافقة مؤكدة أنها تحضر بالفعل لهذه الفكرة والتي ستفاجئ الجميع.