الرئيس السيسي: "أنا مش مزودها مع المرأة المصرية بعمل اللي ربنا قال عليه"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لا يميز السيدات عن الرجال في سوق العمل، مشيدا بكلا النوعين، مضيفا "معندناش تمييز بجد كمسئولين، النماذج اللي بيحتاجها العمل وكل الناس في مصر كويسين أوي سواء رجل أو إمرأة".

بقول لكل سيدة أعطت بنقولها شكرا وربنا يجازيكي خير ويديكي الصحة

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته باحتفالية يوم المرأة المصرية: "بقول لكل سيدة أعطت بنقولها شكرا وربنا يجازيكي خير ويديكي الصحة ويوفقك مهما كان سنك".

وتابع: "بعض الناس بيقولوا انت مزودها مع السيدات، انا مش مزودها بس انتوا مش عارفين، بس ده اللي ربنا قاله وطلب مننا اننا نخلي بالنا ونحترم المرأة".