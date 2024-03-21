الخميس 21 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

اليوم.. محاكمة المتهمين فى قضية "رشوة مياه أسوان"

محكمة
محكمة

تواصل محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية اليوم الخميس، استكمال جلسات محاكمة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، في القضية المتهم فيها بطلب والحصول على رشاوى مالية قدرها 8 ملايين و50 ألف جنيه وسيارة ماركة أودي في القضية الرقم 2666 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، وتم قيدها تحت رقم 388 لسنة 2023 جنايات أمن الدولة العليا .

المتهمون في القضية هم: "يحيى ع" رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، و" محمد س" موظف بإدارة العقود والمشتريات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، و" عمرو م" محاسب والممثل القانوني للجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة أسوان، وحاتم م. " مهندس مدني ومالك شركة سكاي للمقاولات، وعلاء الدين م. أ" مالك المكتب الدولي للتوريدات، و"رندا ج" نائب مدير الشركة الدولية للصناعات.

وتلت النيابة العامة أمر الإحالة في قضية الرشوة الكبرى في أسوان، حيث اتهمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان وموظفًا بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان ومحاسبًا بالجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة أسوان ومهندس مدني ومالـك المكتـب الدولي للتوريدات لاتهامهم بطلب وتقديم وأخذ لأنفسهم عطايا لأداء عملهم من أعمال وظيفتهم وللإخلال بواجباتهم.

وقال ممثل النيابة العامة إن المتهم الأول بصفته في حكم الموظف العمومي ـ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان ـ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها؛ بأن طلب وأخذ من المتهمين الثالث والرابع بوساطة المتهمين الثاني والسادسة ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسين ألف جنيه - على سبيل الرشوة إجراءات إسناد مناقصتي أعمال إنشاء خط مياه مرشحة بمحطة مياه "النصراب"، وقاعة للتدريب بمحطة مياه "فريال" بمحافظة أسوان إلى الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير، وتمكين ممثلي الجمعية من البدء في تنفيذ الأعمال قبل إسنادهما بالمخالفة للإجراءات المتبعة في ذلك الشأن.

 

كما أنه بصفته سالفة البيان طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها؛ بأن طلب وأخذ من المتهم الخامس بوساطة المتهمة السادسة ثلاثمائة ألف جنيه ـ على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات إسناد مناقصتي توريد مواسير مياه شرب وصرف صحي لشركته وإفشاء قيمتهما التقديرية، وتسهيل إجراءات استلامها بالمخالفة للمواصفات الفنية، وصرف المستخلصات المالية المستحقة عنهما.

 

كما أنه بصفته سالفة البيان طلب لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهمين الثالث والرابع بوساطة المتهمين الثاني والسادسة أربعة ملايين جنيه ـ على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات إسناد مناقصة أعمال إحلال وتجديد شبكات مياه بمحلة مياه "دراو" بمحافظة أسوان للجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير.

محكمة جنايات شمال القاهرة جنايات شمال القاهرة بالعباسية رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي

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