الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إيداع المتهمين برشوة شركة مياه الشرب في أسوان قفص الاتهام

قفص الاتهام
قفص الاتهام

أودع حرس محكمة جنايات شمال القاهرة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان وموظف بذات الشركة، ومحاسب بالجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة أسوان، ومهندس مدني، ومالك المكتـب الدولي للتوريدات لاتهامهم بطلب وتقديم وأخذ لنفس عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباته قفص الاتهام تمهيدا لبدء نظر جلسة محاكمتهم. 

ايداع المتهمين برشوة شركة مياه الشرب بأسوان

جاء بأمر الإحالة، أن المتهم الأول بصفته في حكم الموظف العمومي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان طلب، وأخذ لنفسيه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها بأن طلب وأخذ من المتهمين الثالث والرابع بوساطة المتهمين الثاني والسادسة ٣ ملايين و٧٥٠ ألف جنيه على سبيل الرشوة إجراءات إسناد مناقصتي أعمال إنشاء خط مياه مرشحة بمحطة مياه "النصراب"، وقاعة للتدريب بمحطة مياه "فريال" بمحافظة أسوان إلى الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير، وتمكين ممثلي الجمعية من البدء في تنفيذ الأعمال قبل إسنادهما بالمخالفة للإجراءات المتبعة في ذلك الشأن.

كما أنه بصفته سالفة البيان طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها؛ بأن طلب وأخذ من المتهم الخامس بوساطة المتهمة السادسة ٣٠٠ ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات إسناد مناقصتي توريد مواسير مياه شرب وصرف صحي لشركته وإفشاء قيمتهما التقديرية، وتسهيل إجراءات استلامها بالمخالفة للمواصفات الفنية، وصرف المستخلصات المالية المستحقة عنهما.

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