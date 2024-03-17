دفاع الملحن أحمد حجازى يطلب من المحكمة الرأفة بموكله بمناسبة شهر رمضان

بدأت محكمة جنح مستأنف النزهة المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد، نظر أولى جلسات استئناف الملحن أحمد حجازي على حكم محكمة جنح النزهة بحبسه 6 أشهر وكفالة 2000 جنيه بتهمة ازدراء الأديان.

بدء جلسة محاكمة الملحن أحمد حجازي بتهمة ازدراء الأديان

وطالب الدفاع الحاضر مع المتهم من المحكمة براءة موكله تأسيسًا على بطلان التحريات والضبط والرأفة بمناسبة شهر رمضان.

وكانت قد قضت محكمة جنح النزهة بمعاقبة الملحن أحمد حجازى بالحبس 6 أشهر وكفالة 2000 جنيه، بتهمة ازدراء الأديان.

وظهر المتهم في مقطع فيديو يقوم بتلاوة آيات قرآنية، لحّنها على العود، وتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، ما تسبب في استياء الكثيرين، معتبرين ذلك من باب الاستهزاء بالقرآن، وأسندت النيابة العامة للمتهم ارتكاب جريمة ازداء الدين الإسلامى من خلال تغيير شكل القرآن وجعله شبيهًا بالأغاني.