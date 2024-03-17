استراتيجيات محكمة وإجراءات فعالة.. جذب الاستثمارات الطريق لزيادة العوائد الدولارية

قال المهندس حسن عبدالعليم، رئيس شركة حلوان للأسمدة إحدى الشركات التي تسهم فيها وزارة قطاع الأعمال العام، إن زيادة حجم الصادرات وزيادة العوائد الدولارية تهدف لتعزيز الاقتصاد والعملة الوطنية، مشيرًا إلى أنه أمر حيوي لنمو الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن الطريق إلى تحقيق 100 مليار دولار يبدأ من جذب الاستثمارات الأجنبية .

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن مصر تمتلك إمكانيات هائلة في مجال الصادرات، وقطاعات الزراعة والصناعة والسياحة، لكن لتحقيق نجاح ملموس في زيادة حجم الصادرات وزيادة العوائد الدولارية يجب اتباع استراتيجيات محكمة وإجراءات فعالة.

وأكد أن أحد أهم العوامل التي تسهم في زيادة حجم الصادرات وزيادة العوائد الدولارية هو تحسين جودة المنتجات المصرية، مشيرًا إلى أنه على الشركات والمنتجين المصريين الالتزام بمعايير الجودة العالمية وتطبيق ممارسات إنتاج حديثة وفعالة.

وتابع: تلعب استراتيجيات الترويج والتسويق دورًا حاسمًا في زيادة حجم الصادرات ويجب على الشركات الاستثمار في التسويق الرقمي والتواجد الإلكتروني لزيادة وصول منتجاتها إلى الأسواق العالمية وجذب المزيد من العملاء الدوليين.

استقرار العوائد الدولارية

وأكد أنه لتحقيق استقرار العوائد الدولارية ينبغي على مصر التنويع في منتجاتها المصدرة ويجب الاستفادة من التنوع الطبيعي والثقافي، موضحًا أن البنية التحتية اللوجستية والنقل أساسية لنجاح صادرات أي دولة، ويجب على مصر الاستثمار في تطوير البنية التحتية اللوجستية لتسهيل عمليات الصادرات وتقليل التكاليف اللوجستية، ما يسهم في جعل المنتجات المصرية أكثر تنافسية على المستوى الدولي.

وأشار الى أن توقيع اتفاقات تجارية مع دول أخرى يمكن أن يسهم في تعزيز حجم الصادرات وزيادة العوائد الدولارية من خلال توسيع قاعدة العملاء المحتملين وزيادة الفرص التجارية، ويمكن لمصر تحقيق نجاح أكبر في تصدير منتجاتها.

وأكد أن الابتكار والبحث والتطوير يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في تحسين منتجات مصر المصدرة وجعلها تتميز عن المنافسين، حيث يجب على الحكومة والقطاع الخاص دعم الابتكار والبحث والتطوير من خلال تقديم الدعم المالي والتقني المناسب.