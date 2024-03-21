أذان وصلاة الفجر يختلف موعدها يوميًا باختلاف طول الليل والنهار، كما يختلف موعد صلاة الفجر من محافظة لأخرى باختلاف موقعها الجغرافي، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي موعد أذان صلاة الفجر 11 رمضان الخميس 21 مارس 2024.

مواعيد صلاة الفجر في محافظة القاهرة

وفق هيئة المساحة فإن مواعيد صلاة الفجر في محافظة القاهرة تكون الساعة: 4:32 ص.

مواعيد أذان صلاة الفجر في الإسكندرية

أذان صلاة الفجر في الإسكندرية يوم 11 رمضان الساعة: 4:36 ص.

مواعيد صلاة الفجر في الجيزة

صلاة الفجر في الجيزة وفق هيئة المساحة الساعة 4:46 ص.

مواعيد صلاة الفجر في محافظة أسوان

موعد صلاة الفجر في أسوان الساعة: 4:30 ص.

مواعيد الصلاة في بورسعيد

المدينة التاريخ الميلادي التاريخ الهجري أذان الفجر شروق أذان الظهر أذان العصر أذان المغرب أذان العشاء بورسعيـد 2024-03-20 10 رمضان 1445 4:26 ص 5:54 ص 11:58 ص 3:26 م 6:3 م 7:21 م

مواعيد الصلاة في الغردقة

المدينة التاريخ الميلادي التاريخ الهجري أذان الفجر شروق أذان الظهر أذان العصر أذان المغرب أذان العشاء الغردقـة 2024-03-20 10 رمضان 1445 4:24 ص 5:48 ص 11:52 ص 3:19 م 5:56 م 7:11 م

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ