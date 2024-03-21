الخميس 21 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

موعد أذان صلاة الفجر 11 رمضان الخميس 21 مارس 2024

صلاة الفجر
صلاة الفجر

أذان وصلاة الفجر يختلف موعدها يوميًا باختلاف طول الليل والنهار، كما يختلف موعد صلاة الفجر من محافظة لأخرى باختلاف موقعها الجغرافي، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي موعد أذان صلاة الفجر 11 رمضان الخميس 21  مارس 2024.

مواعيد صلاة الفجر في محافظة القاهرة 

وفق هيئة المساحة فإن مواعيد صلاة الفجر في محافظة القاهرة تكون الساعة: 4:32 ص.

عدد ركعات صلاة التراويح في رمضان 2024 وموعد أدائها

موعد صلاة عيد الفطر 2024.. اعرف عدد أيام إجازة العيد للموظفين

مواعيد أذان صلاة الفجر في الإسكندرية

أذان صلاة الفجر في الإسكندرية يوم 11 رمضان الساعة: 4:36 ص.

مواعيد صلاة الفجر في الجيزة

صلاة الفجر في الجيزة وفق هيئة المساحة الساعة 4:46 ص. 

مواعيد صلاة الفجر في محافظة أسوان

موعد صلاة الفجر في أسوان الساعة: 4:30 ص.

مواعيد الصلاة في بورسعيد

المدينةالتاريخ الميلاديالتاريخ الهجريأذان الفجرشروقأذان الظهرأذان العصرأذان المغربأذان العشاء
بورسعيـد2024-03-2010 رمضان 14454:26 ص5:54 ص11:58 ص3:26 م6:3 م7:21 م
                

مواعيد الصلاة في الغردقة

المدينةالتاريخ الميلاديالتاريخ الهجريأذان الفجرشروقأذان الظهرأذان العصرأذان المغربأذان العشاء
الغردقـة2024-03-2010 رمضان 14454:24 ص5:48 ص11:52 ص3:19 م5:56 م7:11 م
                

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ

 

المدينةالتاريخ الميلاديالتاريخ الهجريفجرشروقأذان الظهراذان العصراذان المغربأذان العشاء
شرم الشيخ2024-03-2010 رمضان 14454:22 ص5:46 ص11:50 ص3:17 م5:54 م7:10 م
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بالتفاصيل.. كيفية صلاة التراويح وعدد ركعاتها

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عمرو الوردانى: صلاة الفرض تجوز وراء النفل

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