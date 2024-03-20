الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

"التموين": غدًا آخر موعد فى الأوكازيون الشتوى 2024

الأوكازيون الشتوي
الأوكازيون الشتوي

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في العمل بالأوكازيون الشتوي 2024 حتى آخر فترة، غدًا الخميس، وسط تكثيف الرقابة على الأسواق لمتابعة عروض التخفيضات، والتأكد من التزام المحلات التجارية بالأسعار المعلنة والتصدي لأى مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك.

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وأكد أحمد أبوالفضل مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، أن آخر موعد للأوكازيون الشتوي 2024 غدًا الخميس، بعد قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، حتى 21 مارس 2024 وأنه جارٍ متابعة عمل المحلات التجارية المشاركة في الأوكازيون الشتوي 2024، للتأكد من جدية العروض المطروحة في الأسواق والتصدي لأي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك، تنفيذًا لتوجيهات الوزير، مضيفًا أن وزارة التموين تحرص على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين من خلال تنظيم الأوكازيون الشتوي 2024 بالتعاون مع الجهات المعنية، وأن نسبة التخفيضات بالأوكازيون الشتوى تتراوح من 20 إلى 65% لبعض المنتجات.

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"التموين" تعلن مد فترة الأوكازيون حتى 21 مارس

وكان قد أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجاره الداخلية، قرارًا وزاريًا بمد فترة التصفية الموسمية الأولى لمدة أسبوعين إضافيين على أن ينتهي في ٢١-٣-٢٠٢٤ بدلًا من ٥-٣-٢٠٢٤.


وصرح أحمد كمال معاون الوزير لشئون المشروعات والإعلام، بأن المحال التي شاركت في الأوكازيون متنوعة ما بين ملابس ومصنوعات جلدية وأدوات منزلية، مشيرًا إلى أن قرار الوزير بمد الأوكازيون الهدف منه هو تنشيط التجارة الداخلية واستفادة المواطن من التخفيضات الموجودة به.


وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجاره الداخلية، قد أصدر قرارًا ببدء الأوكازيون في الربع الأول من الشهر الجاري، ونص القرار الصادر على أن يكون الأوكازيون لمدة شهر وأن يكون لكل المحال أسبوعان.

كما شدد القرار الصادر على إلزام الجهات المشاركة في التصفية بالحصول مسبقًا على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقعة في دائرتها محالهم التجارية.

وشدد أيضًا على إعلان الجهات المشاركة عن ثمن السلعة المعروضة للبيع فى التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلعة خلال الشهر السابق على التصفية.

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