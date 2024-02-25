"التموين" تعلن مد فترة الأوكازيون حتى 21 مارس

أصدر د.على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًّا بمد فترة التصفية الموسمية الأولى لمدة أسبوعين إضافيين على أن ينتهي في 21 مارس المقبل بدلاً من 5/3/2024.

وقال أحمد كمال، معاون الوزير لشؤون المشروعات والإعلام، إن عدد المحال التي شاركت في الأوكازيون، حتى الآن، وصل إلى 3 آلاف محال متنوع ما بين ملابس ومصنوعات جلدية وأدوات منزلية، لافتًا إلى أن قرار الوزير بمد الأوكازيون الهدف منه هو تنشيط التجارة الداخلية واستفادة المواطن من التخفيضات الموجودة به.

كان وزير التموين أصدر قرارًا ببدء الأوكازيون في الربع الأول من الشهر الجاري ونص القرار الصادر أن يكون الأوكازيون لمدة شهر وان يكون لكل محال اسبوعين.

كما شدد القرار الصادر على الزام الجهات المشاركة في التصفية بالحصول مسبقًا على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محالهم التجارية.