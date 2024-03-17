قرار جديد من السلع التمونيية لحل ازمة السكر في السوق المصري

ضمن زيادة الاحتياطي الاستراتيجي اعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة لتوريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام من (أي منشأ) لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية (الجهة المستلمة) فترة الوصول من 5 – 17 مايو و/أو من 18 – 30 مايو و/أو من 5 - 30 مايو 2024 وذلك بالسداد: At Sight .



تقدم أسعار العروض على أساسCIF بالجنيه المصري أو بالدولار الأمريكي على أن يكون تقديم العروض الفنية والمالية يوم السبت الموافق 23 مارس 2024 بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية بشارع القصر العيني ،باقي الشروط طبقا لكراسة الشروط والمواصفات للسكر الخام يمكن الحصول عليها من مقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية بمبنى وزارة التموين.

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في شركة السكر والصناعات التكاملية، عند بدء توريد محصول البنجر من المزارعين لصالح مصنع أبو قرقاص بمحافظة المنيا.

وتستهدف التموين إستلام مايقرب من مليون طن بنجر. وذلك لإنتاج نحو 140 ألف طن سكر خلال الموسم الحالي والذي يمتد إلي شهر أغسطس المقبل.

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن إجمالي المساحة المنزرعة بالبنحر بلغت 600 ألف فدان خلال الموسم الجاري في المحافظات.

وأكد الوزير، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يصل إلي 6 أشهر، وسيزيد مع استمرار توريد محصولي قصب وبنجر السكر من المزارعين لصالح المصانع التابعة لشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وقال المصيلحي، أن إجمالي الكميات المستهدف توريدها 1.7 مليون طن بنجر من إجمالي المساحة المنزرعة والبالغة 600 الف فدان خلال موسم بنجر السكر 2024، مع زيادة سعر توريد طن بنجر السكر من 1500 جنيهًا يترواح من 1900 إلي 1350 جنيهًا وذلك بعد اضافة الحافز الاضافي عن كل طن مورد من مزارعي البنجر خلال الموسم الجاري، بهدف تشجيع المزارعين على زيادة معدلات التوريد.

وأوضح المصيلحي أنه تم صرف 1900 جنيهًا عن كل طن بنجر يتم توريده خلال الفترة من 1 إلي 15 مارس 2024، ويتضمن 1500 جنيه سعر أساسي و400 جنيه حافز اضافي عن الطن الواحد، بينما سيتم صرف 1750 جنيها للطن عن التوريد من 16 إلي 31 مارس 2024 ويتضمن 1400 جنيه سعر أساسي و350 جنيها حافز اضافي عن الطن الواحد.

وتابع المصيلحي، أنه كذلك سيتم صرف 1600 جنيهًا عن كل طن يتم توريده خلال الفترة من 1 إلي 15 أبريل 2024، ويتضمن 1300 جنيه سعر أساسي و300 جنيه حافز اضافية للطن، بينما سيتم صرف 1450 جنيها للطن المورد خلال الفترة من 16 إلي 30 أبريل 2024، ويتضمن 1200 جنيها سعر أساسي و250 جنيهًا حافز اضافي للطن.

أضاف الوزير أنه سيتم صرف 1350 جنيها للطن الواحد المورد خلال الفترة من 1 مايو 2024 وحتي نهاية الموسم ويتضمن 1100 جنيها سعر أساسي و250 جنيها حافز اضافي للطن

