الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عشماوى: تغير اسم البورصة المصرية للسلع إلى "البورصة السلعية مصر"

الدكتور إبراهيم عشماوي
الدكتور إبراهيم عشماوي

كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع عن تغير اسم البورصة من البورصة المصرية للسلع إلي "البورصة السلعية مصر".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي   للبورصة المصرية انطلاق المؤتمر السنوي الأول للبورصة اليوم الثلاثاء الموافق 16 من يناير الجاري، مؤتمرها السنوي الأول، لاستعراض ما تم إنجازه على مدار العام الماضي 2023، وأنواع وكميات السلع التي تم تداولها عبر منصتها حتى الآن.
وتعد البورصة المصرية للسلع، أحد الأسواق الإلكترونية المنظمة لتداول السلع الجاهزة والقابلة للتخزين، كما أنها آلية مهمة للتسعير، وذلك من خلال تفاعل قوى العرض والطلب.
كما أن البورصة المصرية للسلع، هي منصة التداول الإلكترونية لمختلف السلع الحاضرة والجاهزة سواء كانت زراعية أو معدنية، لتكون سوقًا جاذبة لشرائح كبيرة من التجار والمستثمرين.

وتهدف البورصة المصرية للسلع، إلى توفير قدرمن الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحتها على كل المتعاملين على منصتها ما يسهم في زيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين.

جدير بالذكر أن شركة البورصة المصرية للسلع، قد تأسست كشركة مساهمة مصرية برأسمال 100 مليون جنيه تضم جهات متعددة تمثل بعض الجهات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، (جهاز تنمية التجارة الداخلية – هيئة السلع التموينية – الشركة القابضة للصوامع).

بالإضافة إلى، قطاع التامين، قطاع البنوك (بنوك تجارية، بنوك استثمار، والبنك الزراعى)، والبورصة المصرية، وذلك على اعتبار أنها أحد أهم محاور البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية لتوفير البيئة التنطيمية والتنافسية التى تعمل على تقليل الوسطاء وحلقات التداول والحد من الممارسات الاحتكارية.

وقد أصدر وزير التموين، قرارًا في شهر سبتمبر 2022 بتسجيل كل موردي الشركة القابضة للصناعات الغذائية والهيئة العامة للسلع التموينية لدى البورصة المصرية للسلع، وكذلك اجراء عملياتهما الشرائية من خلال منصة البورصة المصرية للسلع.

و أهم ما تحقق من نجاحات هو قيام البورصة المصرية للسلع بتفعيل قرار وزير التموين في نوفمبر 2022 بطرح كميات من مخزون القمح المستورد لشركات المطاحن من خلال منصة البورصة المصرية للسلع منذ 27 نوفمبر 2022.
واعتبارًا من تاريخ 13 ابريل 2023  تم طرح كميات من الذرة الصفراء المستوردة لصالح مصانع الأعلاف لتحويلها إلى علف تتم إتاحته لصغار مربى الدواجن.

الدكتور إبراهيم عشماوى وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع البورصة السلعية مصر

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