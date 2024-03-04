"التموين" تعلن عن مناقصة جديدة لتوريد 50 ألف طن سكر

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة لتوريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام من (أي منشأ) لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية (الجهة المستلمة)، فى وصول من 15 – 30 أبريل أو من 1 – 15 مايو 2024.

وأوضحت الهيئة في بيانها أن تقديم العروض الفنية والمالية يوم السبت الموافق 9 مارس 2024 بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالعاصمة الإدارية، والشروط طبقًا لكراسة الشروط والمواصفات للسكر الخام التى يمكن الحصول عليها من مقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية بمبنى وزارة التموين.