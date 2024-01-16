الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انطلاق المؤتمر السنوي الأول للبورصة المصرية للسلع اليوم الثلاثاء

البورصة السلعية
البورصة السلعية

تطلق البورصة المصرية للسلع، اليوم الثلاثاء الموافق 16 من يناير الجاري، مؤتمرها السنوي الأول، لاستعراض ما تم إنجازه على مدار العام الماضي 2023، وانواع وكميات السلع التي تم تداولها عبر منصتها حتى الآن.


وتعد البورصة المصرية للسلع، أحد الأسواق الإلكترونية المنظمة لتداول السلع الجاهزة والقابلة للتخزين، كما أنها آلية هامة للتسعير،وذلك من خلال تفاعل قوى العرض والطلب.


كما أن البورصة المصرية للسلع،  هي منصة التداول الالكترونية لمختلف السلع الحاضرة والجاهزة سواء كانت زراعية أو معدنية، لتكون سوق جاذب لشرائح كبيرة من التجار والمستثمرين.

و تهدف البورصة المصرية للسلع، إلى توفير قدرًا من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحتها على كافة المتعاملين على منصتها ما يساهم في زيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين


جدير بالذكر أن  شركة البورصة المصرية للسلع، قد تأسست كشركة مساهمة مصرية برأسمال 100 مليون جنيهًا تضم جهات متعددة تمثل بعض الجهات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ( جهاز تنمية التجارة الداخلية – هيئة السلع التموينية – الشركة القابضة للصوامع ).

بالإضافة إلى، قطاع التامين، قطاع البنوك (بنوك تجارية، بنوك استثمار، والبنك الزراعى)، والبورصة المصرية، وذلك على إعتبار أنها أحد أهم محاور البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية لتوفير البيئة التنطيمية والتنافسية التى تعمل على تقليل الوسطاء وحلقات التداول والحد من الممارسات الاحتكارية.

وقد أصدر  وزير التموين، قرارًا في شهر سبتمبر 2022 بتسجيل كافة موردي الشركة القابضة للصناعات الغذائية والهيئة العامة للسلع التموينية لدى البورصة المصرية للسلع وكذلك اجراء عملياتهما الشرائية من خلال منصة البورصة المصرية للسلع.

و أهم ما تحقق من نجاحات هو قيام البورصة المصرية للسلع بتفعيل قرار وزير التموين في نوفمبر 2022 بطرح كميات من مخزون القمح المستورد لشركات المطاحن من خلال منصة البورصة المصرية للسلع منذ 27 نوفمبر 2022.


واعتبارا من تاريخ 13 ابريل 2023  تم طرح كميات من الذرة الصفراء المستوردة لصالح مصانع الاعلاف لتحويلها الى علف يتم اتاحته لصغار مربى الدواجن.

 

 

البورصة المصرية للسلع الأسواق الإلكترونية تداول السلع الجاهزة ابراهيم عشماوي ان جهاز تنمية التجارة الداخلية بورصة السلع المصرية

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