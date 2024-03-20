جمعية سفراء السعادة تدعم التحالف الوطنى بالغربية

نظمت جمعية سفراء السعادة بمحافظة الغربية برئاسة الدكتورة رانيا محمود الكيلاني رئيس مجلس الإدارة وأستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة طنطا، فاعلية الدعم والمسانده للتحالف الوطني كاحد المؤسسات السياسية الداعمه للدولة المصرية بحضور الدكتور هشام توفيق عضو التحالف الوطني بالإقليمم.

“سفراء السعاده” جمعيه كل المصريين

وقالت الدكتورة رانيا الكيلاني إن “سفراء السعاده” هي جمعيه كل المصريين وهدفها الدعم والمسانده في ظل الجمهورية المدنية الجديدة، مؤكدة الدكتورة أن جمعية السعاده تحمل معني الإنسانية في مضمون نشاطها الفعلي في تقديم أسمي معاني الخدمات الإنسانية.

عضو التحالف يشيد بالدور المتميز والنشاط البارزلـ “سفراء السعاده”

من جانبه، أكد دكتور هشام توفيق عضو التحالف الوطني بالدور المتميز الذى تقوم به جمعية سفراء السعاده

والتي سجلت حتي تاريخه أبرز علامات التميز في الجمعيات الخيرية بمحافظة الغربية، مبديا سعادته بهذه المشاركة المجتمعيه آلتي سجلها التاريخ في يوم اجتماعي إنساني في شهر رمضان المبارك.

“سفراء السعاده” علي قوائم الجمعيات التي احرزت تميزا في دعم الدولة المصرية

وانتهت الفاعليه بتأكيد الدكتورة رانيا الكيلاني بأن الفتره القادمه ستشهد الخطه الممنهجه للعمل التنظيمي الذى سوف يضع جمعية سفراء السعاده علي قوائم الجمعيات التي احرزت تميزا في دعم الدولة المصرية.