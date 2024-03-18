الإثنين 18 مارس 2024
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محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يتابع استعدادات المركز التكنولوجى بالسنطة لاستقبال طلبات التصالح

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أجرى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية ، جولة صباحية لمتابعة مشروعات الرصف والتطوير واستعدادات المركز التكنولوجي، بالسنطة لاستقبال طلبات التصالح المتوقع تقديمها على القانون الجديد.

يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين، والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

بدأت الجولة بتفقد مستشفى السنطة المركزي الجديد بمركز السنطة، والتي يجرى إنشاؤها على مساحة 4900 م2 لتضم 223 سريرًا داخل أقسام «العيادات الخارجية، والطوارئ، والأشعة، والغسيل الكلوي، والعلاج الطبيعي، وغرف عمليات، معامل، وإقامة مرضى عناية مركزة نساء وتوليد، وأطفال، وغرف عزل»، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 88%.

وتابع المحافظ جولته بتفقد استكمال فرد طبقة السن بطريق السنطة البلد بطول 1 كم وعرض 6 م، لافتًا إلى أن المحافظة تعمل جاهدة على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لاستراتيجية التنمية المستدامة.

وخلال الجولة تفقد المحافظ المركز التكنولوجي بالسنطة لمتابعة الاستعدادات لاستقبال الراغبين في التقدم واستكمال طلبات التصالح بمخالفات البناء فور تفعيل القانون وصدور اللائحة التنفيذية الخاصة به.

وأشار إلى أن المحافظة تستعد لتنفيذ قانون التصالح خلال الفترة المقبلة، من خلال إجراء الاجتماعات ومتابعة موقف طلبات التصالح القديمة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في ضوء القانون لإنجاز ملفات التصالح، بالإضافة إلى تدريب عدد من العاملين بالوحدات المحلية على تطبيق قانون التصالح لمعاونة اللجان المختصة بأعمال المعاينة والفحص والبت في طلبات التصالح.

المركز التكنولوجي بالسنطه بنود قانون التصالح محافظ الغربية مرور علىكافة امراكز التكنولوحية تنفيذ قانون التصالح الجديد

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