السبت 16 مارس 2024
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محافظات

مصادرة 749 كيلو لحوم ودواجن فاسدة بالغربية

لحوم
لحوم

صادرت مديرية الطب البيطرى بالغربية، 749 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة "رنجة"، ما بين غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة البيانات والمصدر و375 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر، مطروحة ومتداولة في الأسواق بمراكز ومدن المحافظة.

لجان تفتيشية على اللحوم

كان الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، قد كلَّف لجانًا تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية والإدارات البيطرية بمراكز المحافظة، وإحكامًا للرقابة البيطرية على الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني على مستوى مركز ومدن المحافظة، وذلك تنسيقًا مع الجهات المعنية.

وتم رصد 749 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم غير صالح للاستهلاك الآدمي ودواجن وأسماك مدخنة "رنجة" مجهولة المصدر وبيانات وجزء منها غير صالح للاستهلاك والجزء الآخر يشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك و375 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر. 

وتم تحريز المضبوطات وسحب عينات منها لتحليها للتأكد من مدى صلاحيتها أو من عدمه، وتحرير محاضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.

لحوم ودواجن وأسماك مدخنة غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة البيانات لحوم مذبوحة خارج المجازر مطروحة ومتداولة في الأسواق

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