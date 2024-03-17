الأحد 17 مارس 2024
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محافظات

توزيع 5 آلاف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في الغربية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شهد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، صباح اليوم، إطلاق مؤسسة "صناع الخير للتنمية"، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والمصرية للاتصالات، حملة موسعة لتوزيع 5 آلاف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في نجوع وقرى المحافظة خلال شهر رمضان المبارك، تحت شعار "دائمًا على بالي".

وحضر حفل الإطلاق المهندس أحمد النحراوي مدير عام منطقة الغربية بالشركة المصرية للاتصالات، وعصام عبدالرحمن، مدير المركز الإعلامي بـ"صناع الخير"، إضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

وخلال تفقده للشاحنات المحملة بكراتين رمضان أمام ديوان عام المحافظة، قام الدكتور رحمي ومرافقه بالاطلاع على تفاصيل الحملة ومستهدفاتها، واستمعا إلى شرح وافٍ حول مكونات الكرتونة وطبيعة المواد الغذائية التي تحتويها. بعد ذلك، أعطى الضوء الأخضر لتحرك الشاحنات نحو قرى المحافظة المختلفة لبدء عملية التوزيع.

وخلال تفقده لشاحنات المبادرة واطلاعه على مكونات الكرتونة، أشاد المحافظ بمحتوياتها، مؤكدًا على أهمية المبادرة في دعم الأسر الأولى بالرعاية من خلال تلبية احتياجاتها الغذائية في شهر رمضان الكريم. كما أشاد بجودة مكونات الكرتونة وحجم الأسر المستهدفة في أنحاء المحافظة.

ووجه محافظ الغربية كافة الجهات التنفيذية المعنية ببذل أقصي الجهد لتذليل كافة الصعوبات أمام تنفيذ الحملة ضمانا لتنفيذ أهدافها معربا عن ترحيبه بجهود التعاون بين صناع الخير والمصرية للاتصالات لخدمة الأسر الأولي بالرعاية معربا عن شكره المؤسستين لمواصلة جهودهما لتقديم خدمات إنسانية رائدة.

مؤسسة صناع الخير التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والمصرية للاتصالات we الاسر الأولى بالرعاية في نجوع و قري المحافظة خلال شهر رمضان المبارك القيادات التنفيذية والشعبية

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