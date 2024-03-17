ضبط 6090 عبوة ألعاب نارية فى حملة مكبرة بالغربية

شنَّت مديرية التموين بمحافظة الغربية، حملة مكبرة لضبط عدد كبير من الصواريخ بلغت 6090 عبوة صواريخ، تنوعت بين ضوئية وصوتية، حيث تم ضبط 3250 عبوة صواريخ وألعاب نارية داخل محل في شارع ترعة سنارة الأول في طنطا.

كما تم ضبط 1840 عبوة صواريخ وألعاب نارية داخل محل في شارع نادي المعلمين في طنطا، تم تحرير محضر بالواقعتين وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بناءً على ذلك، كما قامت رئاسة مركز ومدينة كفر الزيات بضبط 1000 صاروخ.

وشدد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على تكثيف الرقابة على محلات ألعاب الأطفال لمنع بيع وتداول الألعاب النارية، مؤكدًا حرص المحافظة على التصدي بحزم لظاهرة بيع وتداول الألعاب النارية والمفرقعات، لخطورتها الداهمة على المواطنين خصوصًا من الأطفال والشباب، موجهًا بتكثيف المرور الميداني على مناطق تداول الألعاب النارية والصواريخ ومسدسات الخرز وغيرها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

جاء ذلك خلال متابعته جهود مديرية التموين التي جاءت عقب اجتماع الأمس، الذي وجَّه فيه محافظ الغربية، بتشكيل لجان من مديرية التموين بالغربية؛ لمكافحة ظاهرة بيع الصواريخ والألعاب النارية بالمحافظة.