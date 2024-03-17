الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

المراكز التكنولوجية بكفر الزيات وبسيون تستعد لاستقبال طلبات التصالح بالغربية

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولة صباحية لمتابعة استعدادات المراكز التكنولوجية بكفر الزيات وبسيون لاستقبال طلبات التصالح المتوقع تقديمها على القانون الجديد، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

 

وخلال الجولة تفقد المحافظ المراكز التكنولوجية لمتابعة الاستعدادات لاستقبال الراغبين في التقدم واستكمال طلبات التصالح بمخالفات البناء فور تفعيل القانون وصدور اللائحة التنفيذية الخاصة به.

إجراء الاجتماعات ومتابعة موقف طلبات التصالح القديمة واتخاذ ما يلزم من إجراءات

 

وأكد محافظ الغربية، أن المحافظة تستعد لتنفيذ قانون التصالح خلال الفترة المقبلة من خلال إجراء الاجتماعات ومتابعة موقف طلبات التصالح القديمة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في ضوء القانون لإنجاز ملفات التصالح، بالإضافة إلى  تدريب عدد من العاملين بالوحدات المحلية على تطبيق قانون التصالح لمعاونة اللجان المختصة بأعمال المعاينة والفحص والبت في طلبات التصالح.

 

محافظ الغربية يقود حملة مفاجئة لإزالة الإشغالات ومحال بيع السلع الغذائية في طنطا وقطور 

وفى سياق متصل قاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم حملة مكبرة على محال بيع السلع الغذائية ولرفع الإشغالات ومتابعة مستوى النظافة بشوارع مدينتي طنطا وقطور.

واطمئن المحافظ خلال الجولة على توافر جميع السلع التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين، وخاصة السلع الاستراتيجية من الزيوت والسكر والأرز والألبان وتنوع السلع وتوافر جميع مستلزمات المواطنين بأسعار مناسبة لجميع الفئات بالإضافة إلى وضع الأسعار في مكان معلن وواضح للمواطن موجها بضرورة مراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولا بأول لضمان تلبية كافة احتياجات المواطنين من السلع المعروضة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الميدانية.

وشدد المحافظ، على تكثيف الجهود لضبط أسعار السلع الغذائية والحيوية في الأسواق، والتصدي لكافة وسائل الاحتكار، وذلك من خلال تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية، ومحال الجزارة ومحلات بيع الأسماك بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية التموين، والطب البيطري، وإعلان قوائم أسعار البيع للمواطنين وضبط الأسواق.

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محافظ الغربية يقود حملة مفاجئة لإزالة الإشغالات ومحال بيع السلع الغذائية فى طنطا وقطور

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