الأحد 17 مارس 2024
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جامعة طنطا الأولى محليًا في التصنيف التركي للتعليم العالي

الدكتور محمود ذكي
الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا

أعلن الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، عن تحقيق الجامعة إنجاز في التصنيف التركي للتعليم العالي، حيث حصدت الجامعة المركز الأول ضمن 6 جامعات مصرية مشاركة في التصنيف التركي للتعليم العالي Higher Education Ranking في مشاركتها لأول مرة.

كما أحرزت الجامعة المركز 14 عالميًا بين 303 جامعات عالمية مشاركة، وذلك في نسخته الثانية لهذا العام 2024.

وأكد الدكتور محمود ذكي، حرص الجامعة على الارتقاء بمكانتها في التصنيفات الدولية لتعزيز قدراتها التنافسية بين مثيلاتها من الجامعات، وذلك من خلال دعم البحث العملي والارتقاء بمنظومة النشر الدولي في المجلات العلمية الدولية المصنفة، وتعزيز الشراكات الدولية مع الجامعات والهيئات الدولية، مقدمًا التهنئة لجميع منسوبي الجامعة لتحقيق هذا الإنجاز. 

معايير تصنيف الجامعات

وأضاف رئيس الجامعة، أن التصنيف التركي يعتمد على 25 معيارًا لتصنيف الجامعات تتضمن، البحث العلمي ويمثل الوزن النسبي له 9%، والتعليم ويمثل الوزن النسبي له 8%، وتدويل الجامعات ويمثل الوزن النسبي له 7%، وأعضاء هيئة التدريس، وضمان الجودة والاعتماد الاكاديمي والشبكات ويمثل الوزن النسبي لكل منهما 6%، ومدى نجاح الطلاب والخريجين، والتعليم المستمر ويمثل الوزن النسبي لكل منهما 5%، والأثر الاجتماعي والثقافي للجامعة، والإنصاف والمساواة والتنوع والشمول، واللغة الأجنبية والتأثير اللغوي، والقبول والتسجيل ويمثل الوزن النسبي لكل منهم 4%، والتمويل والمنح، والمرافق والموارد والإدارة، والترفيه والدعم والتسلية، وتكنولوجيا المعلومات ومعدات الكمبيوتر، وإدارة البيانات، ووسائل الإعلام، ودعم التعلم عن بعد، والابتكار والإبداع ويمثل الوزن النسبي لكل منهم 3%، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وخطة عام 2030، والحرية الأكاديمية، والاستدامة والإدارة، والشفافية الأكاديمية، والمفهوم المستقبلي للجامعة ويمثل الوزن النسبي لكل منها 2%.

التصنيف التركي للتعليم العالي الارتقاء بمكانتها في التصنيفات الدولية وتعزيز الشراكات الدولية لتصنيف الجامعات والاعتماد الاكاديمي واللغة الأجنبية والتأثير اللغوي

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