رئيس جامعة طنطا يهنئ الدكتور حاتم أمين بتعيينه نائبًا للدراسات العليا والبحوث

استقبل الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، بمكتبه اليوم، الدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بحضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



قدم الدكتور محمود زكي التهنئة للدكتور حاتم أمين بمناسبة صدور قرار جمهورى بتعيينه نائبًا لرئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.



خلال اللقاء ناقش رئيس الجامعة الخطة الاستراتيجية للجامعة، وخطة تطوير منظومة الدراسات العليا والبحث العلمي بالجامعة والقواعد المنظمة للعمل، متمنيًا للدكتور حاتم أمين التوفيق والسداد في مهام عمله الجديد، وتحقيق مزيد من النجاح بمنظومة الدراسات العليا والبحوث بالجامعة.



تعيين الدكتور حاتم السيد أمين نائبًا لرئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارًا جمهوريًا بتعيين الدكتور حاتم السيد أمين محمد أحمد، أستاذ ورئيس قسم طب أسنان الأطفال، نائبًا لرئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث.



حصل الدكتور حاتم أمين على بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان، جامعة طنطا، بتقدير جيد عام 1991، ودرجة الماجستير في طب أسنان الأطفال والطب الوقائي، جامعة طنطا، عام 1996، ثم درجة الدكتوراه في ذات التخصص من جامعة طنطا عام 2000.



تدرج في الوظائف العلمية، طبيب مقيم في 1993، معيد في 1995، مدرس مساعد في 1997، مدرس في 2001، أستاذ مساعد في 2006، ليحصل على الأستاذية في عام 2012، وعين عميدًا للكلية من نوفمبر 2020 حتى نوفمبر 2023.