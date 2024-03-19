الثلاثاء 19 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

فحص وعلاج 579 حيوانًا و1970 طائرًا خلال قوافل بيطرية مجانية بالغربية

القوافل البيطرية
القوافل البيطرية

نظمت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية، برئاسة الدكتور حاتم كمال أنور وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، قافلتين بيطريتين خلال هذا الأسبوع، بقرى بمركزى المحلة وسمنود. 

يأتي ذلك في إطار استمرار تنفيذ القوافل البيطرية العلاجية المجانية والاستعدادات للمرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة".

وأكد الدكتور حاتم أنور، وكيل وزارة الطب البيطرى بمحافظة الغربية، أنه شارك بالقافلتين العديد من الأطباء البيطريين المتخصصين بجميع التخصصات من ديوان عام المديرية وأطباء الإدارة البيطرية بمركزى المحلة وسمنود.

وأوضح أنه تم تقديم العلاج والكشف بالمجان لجميع الحيوانات والطيور التى أحضرها أصحابها، وتم الفحص التناسلي للإناث باستخدام جهاز السونار، إلى جانب تقديم التوعية والإرشاد البيطرى للمزارعين. 
 

رش جميع الحيوانات لمكافحة الطفيليات الخارجية وتجريع المواشى بالأدوية

وأشار وكيل وزارة الطب البيطري بمحافظة الغربية إلى رش جميع الحيوانات لمكافحة الطفيليات الخارجية، وتجريع المواشي بالأدوية اللازمة لمكافحة الطفيليات الداخلية.
 

فحص عينات من مخلفات الحيوانات وقوفًا على مدى إصابتها بطفيليات داخلية من عدمه

وشدد وكيل وزارة الطب البيطرى بالغربية على أنه تم تنفيذ أعمال الترقيم والتسجيل وسحب عينات الدم وقوفًا على مدى الإصابة بالبروسيلا من عدمه، ومن جانب آخر تم فحص عدد من عينات المخلفات الحيوانية، وقوفًا على مدى إصابتها بطفيليات داخلية من عدمه، وحال وجود أي منها يتم التشخيص الدقيق لصرف العلاج المناسب لذلك.


فحص وعلاج 579 حيوانًا و1970 طائرًا 

وأضاف وكيل وزارة الطب البيطرى بمحافظة الغربية أنه بلغ ما تم فحصه وعلاجه من الحيوانات 579 حيوانًا، بجانب علاج 1970 طائرًا، ومن المقرر أن يستمر تنفيذ القوافل العلاجية البيطرية لتقديم كل الخدمات البيطرية لتشمل معظم قرى مراكز المحافظة.

بمركزى المحلة وسمنود مبادرة حياة كريمة الأطباء البيطريين الإدارة البيطرية الفحص التناسلي للإناث جهاز السونار التوعية والإرشاد البيطرى للمزارعين

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