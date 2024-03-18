توزيع 4000 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في الغربية

تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، بدأت جمعية الأورمان في توزيع 4000 كرتونة من المواد الغذائية على 4000 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية حتى الآن تم التوزيع في 13 قرية، وهي: قرى ابشواي الملق، وعزبة البكري، وعزبة الباز، وعزبة الأبياري، وعزبة أبو جليل، وعزبة مدكور، وعزبة حسن صدقي في مركز قطور، وقرى الهياتم وصفط تراب، وعزبة الشيمي، وعزبة خضر، وعزبة عثمان، وعزبة سالم في مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

وأكد أحمد حمدي عبدالمتجلى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، أن العمل التنموي والاجتماعي يشهد نهضة كبيرة وتشبيكًا بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا. كما دعا إلى زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

من جهته، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن التوزيع جاء ضمن التعاون المبرم بين جمعية الأورمان والشركة المصرية للاتصالات لتوزيع 100 ألف كرتونة من المواد الغذائية في قرى ونجوع محافظات الجمهورية المختلفة، تزامنًا مع شهر رمضان المبارك.

وأوضح أن الجمعية ترحب بالتعاون المثمر مع الشركة المصرية للاتصالات (أصحاب الأيادي البيضاء) لخدمة فئات غير القادرين في ربوع مصر المترامية. كما أكد أن التعاون مع الشركة المصرية للاتصالات، وقياداته يعزز من قدرات الجمعية لأداء دورها الإنساني في خدمة غير القادرين في ربوع مصر، ولتخفيف الأعباء المادية على الأسر وإدخال الفرحة في قلوبهم في الشهر المبارك خاصة في القرى والنجوع في جميع مراكز محافظة الغربية.

قال إن التوزيع تم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة، وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة في القرى الأكثر احتياجًا، من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم.

وأشار إلى أن جمعية الأورمان بدأت في نشاطها الخيري الموسمي في توزيع كراتين رمضان قبل سنوات، وقد ضاعفت مؤخرًا الكميات التي كانت توزعها سنويًا بمناسبة شهر رمضان المبارك، بهدف توسيع دائرة المستفيدين بعد نجاح الجمعية في الوصول إلى المستحقين في كل القرى المصرية تقريبًا، وبخاصة القرى الأكثر احتياجًا.