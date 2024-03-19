الثلاثاء 19 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يهنئ مديرية التعليم بحصد مدارس الإقليم لـ3 مراكز بمسابقة المكتبات النموذجية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

  

قدم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية التهنئة لمديرية التعليم لحصول مدارس المحافظة على ثلاثة مراكز في في مسابقة المكتبات النموذجية على مستوى الجمهورية.
 

حصلت المرحلة الابتدائية بمدرسة عمر بن الخطاب الرسمية للغات، بإدارة كفر الزيات  التعليمية، على المركز الثاني الجمهوري، المرحلة الإعدادية بمدرسة عمرو بن العاص الرسمية للغات، بإدارة زفتى التعليمية، بالمركز الثاني الجمهوري، والمرحلة الثانوية بمدرسة السنطة الفنية للشؤون الفندقية والخدمات السياحية، بإدارة السنطة التعليمية، بالمركز الرابع الجمهوري، في مسابقة المكتبات النموذجية على مستوى الجمهورية، للعام الدراسي 2023 / 2024.

الشكر للمدارس على الجهد المبذول،وحسن سير العملية التعليمية

وأشاد  محافظ الغربية بجهود مديرية التربية والتعليم بالغربية، وقدم الشكر للمدارس على الجهد المبذول، وحسن سير العملية التعليمية، والانضباط والعمل بروح الفريق، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح  ومزيدا من المراكز الأولى على مستوى الجمهورية.

 

جوله صباحية لمتابعة استعدادات المركز التكنولوجي لاستقبال طلبات التصالح 

قام الدكتور طارق رحمي، بجوله صباحية لمتابعة استعدادات المركز التكنولوجي لاستقبال طلبات التصالح المتوقع تقديمها على القانون الجديد ومشروعات الرصف والتطوير بسمنود في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

بدأت الجوله بمتابعة الاستعدادات بالمركز التكنولوجي لاستقبال الراغبين في التقدم واستكمال طلبات التصالح بمخالفات البناء فور تفعيل القانون وصدور اللائحة التنفيذية الخاصة به.
وأكد المحافظ  على تنفيذ قانون التصالح خلال الفترة المقبلة من خلال إجراء الاجتماعات ومتابعة موقف طلبات التصالح القديمة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في ضوء القانون لإنجاز ملفات التصالح، بالإضافة الى  تدريب عدد من العاملين بالوحدات المحلية على تطبيق قانون التصالح لمعاونة اللجان المختصة بأعمال المعاينة والفحص والبت في طلبات التصالح.

وتابع المحافظ فى جولته مشروع إنشاء كورنيش ترعة الساحل بسمنود بطول 2500 متر وعرض متوسط 10 أمتار، والذى١ يتم إنشاؤه كمحور مرورى يساهم فى تقليل- الازدحام المرورى الذى يعانى منه دخل المدينة إلى جانب كونه متنزها ومتنفسا جديدا وحضاريا لمدينة سمنود.
 

واختتمت الجوله بتفقد الأرض التي تم صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بنزع ملكيتها وضمها للجامعة التكنولوجية لتوسعة الجامعة التكنولوجية بسمنود.

 

مسابقة المكتبات النموذجية بمدرسة عمر بن الخطاب الرسمية للغات كفر الزيات التعليمية على المركز الثاني الجمهوري المرحلة الثانوية بمدرسة السنطة الفنية المركز التكنولوجي خلال إجراء الاجتماعات إنشاؤه كمحور مرورى

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