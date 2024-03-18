نجل الأم المثالية بالغربية: والدتي كانت تصرف كل ما تملك على الأسرة

عبر إبراهيم محمد نجل السيدة إلهام عبدالحميد الأم المثالية على مستوى محافظة الغربية، عن سعادته الغامرة لفوز والدته بلقب الأم المثالية.

وقال نجل الأم المثالية، إن أسرته مكونة من الأخ الأكبر محمد مهندس وشقيقته دعاء مهندسة، وأنه خريج كلية طب.



وأضاف: والدي كان يعاني من فيروس سى ودائمًا كان محجوز في المستشفى وكانت والدتي تقوم بزيارة والدي عقب صلاة الفجر بعد قيامها بتحضير طعام الإفطار للعائلة.



جميع أفراد الأسرة يحفظون القرآن الكريم من سن 12 سنة

وأضاف، أن جميع أفراد الأسرة يحفظون القرآن الكريم من سن 12 عامًا، مشيرًا إلى أن والده توفى عام 2005 ومن وقتها وأمى تقوم بدور الأب والأم، وكانت تصرف كل ما تملك على العائلة وترفض صرف أى جنيه على نفسها، مشيرًا إلى أن والدته تعمل مدرسة في المعهد الأزهري.

وطالب من الرئيس السيسي أن تزور والدته النبي عليه الصلاة والسلام.