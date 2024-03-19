الثلاثاء 19 مارس 2024
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محافظات

"الغربية" تستعد لاستقبال طلبات التصالح وفق القانون الجديد

صورة من الحدث
صورة من الحدث

قام الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بجوله صباحية لمتابعة استعدادات المركز التكنولوجي لاستقبال طلبات التصالح المتوقع تقديمها على القانون الجديد ومشروعات الرصف والتطوير بسمنود، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

بدأت الجولة بمتابعة الاستعدادات بالمركز التكنولوجي لاستقبال الراغبين في التقدم واستكمال طلبات التصالح بمخالفات البناء فور تفعيل القانون وصدور اللائحة التنفيذية الخاصة به.
 المحافظة  تستعد لتنفيذ قانون التصالح خلال الفترة المقبلة من خلال إجراء الاجتماعات

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة تستعد لتنفيذ قانون التصالح خلال الفترة المقبلة من خلال إجراء الاجتماعات ومتابعة موقف طلبات التصالح القديمة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في ضوء القانون لإنجاز ملفات التصالح.

لفت محافظ الغربية إلى تدريب عدد من العاملين بالوحدات المحلية على تطبيق قانون التصالح لمعاونة اللجان المختصة بأعمال المعاينة والفحص والبت في طلبات التصالح.

إنشاء كورنيش ترعة الساحل بسمنود بطول 2500 متر وعرض متوسط 10 أمتار

وتابع المحافظ الجولة بتفقد مشروع إنشاء كورنيش ترعة الساحل بسمنود بطول 2500 متر وعرض متوسط 10 أمتار، والذي يتم إنشاؤه كمحور مرورى يساهم فى تقليل الازدحام المرورى الذى يعاني منه دخل المدينة إلى جانب كونه متنزها ومتنفسا جديدا وحضاريا لمدينة سمنود.

واختتمت الجولة بتفقد الأرض التي تم صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بنزع ملكيتها وضمها للجامعة التكنولوجية لتوسعة الجامعة التكنولوجية بسمنود.

المركز التكنولوجي ومشروعات الرصف والتطوير طلبات التصالح بمخالفات ترعة الساحل كمحور مروري

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