الأربعاء 20 مارس 2024
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مصر

وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدن: العاشر من رمضان، والسويس الجديدة، وبني سويف الجديدة، وأكتوبر الجديدة.

وشدد وزير الإسكان على الالتزام بالمستوى الجيد لمعدلات تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، والمتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها، ومواصلة الجولات التفقدية بمواقع العمل، وكذا دفع العمل بمشروعات المرافق، وتنسيق الموقع، مع مراعاة استكمال المشروعات بالمواصفات الفنية المطلوبة.

وفي سياق متصل، تفقد المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، استكمال الأعمال الجارية لتنفيذ ١٧٨ عمارة، بمساحة ٩٠ مترا مربعا للوحدة بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بالمدينة، وذلك في ضوء الاهتمام بمشروعات الإسكان، ومشروعات البنية التحتية بالمدن الجديدة.

كما تفقد رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، الأعمال الجاري تنفيذها لـ٩٨ عمارة بمساحة 90 مترًا للوحدة بالمبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " بالحي الـ20 بالمدينة.

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وأوضح المهندس علاء منيع أن الوحدات يتم تسليمها كاملة المرافق من " مياه – صرف – كهرباء – طرق - غاز طبيعي"، في إطار توفير الخدمات الأساسية للمنتقلين للسكن بها.

ووجه رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، بدفع العمل بأعمال تنسيق الموقع والأرصفة بعد الانتهاء من أعمال المرافق للعمارات، لسرعة تسليم الوحدات لحاجزيها، وكذا سرعة تنفيذ أعمال التشطيبات للعمارات المتبقية، مشددًا على مسئولي الشركات المنفذة ضرورة الانتهاء من الأعمال الجارية في التوقيتات المحددة.

كما تفقدت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، يرافقها مسئولو الجهاز، أعمال تنفيذ ٢٠٦٤ وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" كمرحلة عاجلة بالمبادرة.

وتابعت "مخلوف" في جولتها أعمال تشطيب عدد من الوحدات السكنية، وكذا أعمال مرافق المياه والصرف، ومنها محطة معالجة الصرف الصحي العاجلة، وشبكة الإنارة، والطرق، والسوق التجارية، ومدرسة التعليم الأساسي، والحضانة.

وأكدت رئيس جهاز السويس الجديدة ضرورة التزام الشركات المنفذة بمعايير الجودة جنبًا إلى جنب مع البرنامج الزمني المحدد، ومراعاة أقصى درجات السلامة والصحة المهنية، والمتابعة الدورية للأعمال من خلال الإدارات المعنية، ومواصلة العمل خلال شهر رمضان بنفس الوتيرة.

وتفقد المهندس أحمد عبدالجابر، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، والمهندس تامر جبر، نائب رئيس الجهاز، أعمال تنفيذ عمارات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين - محور الإسكان المتوسط"، للوقوف على آخر المستجدات وتذليل كل العقبات بهدف رفع نسبة الإنجاز.

ووجه رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة بسرعة بدء تنسيق الموقع العام بين العمارات، والالتزام بالمواصفات والجودة المطلوبة للتنفيذ، حتى يمكن تسليم الوحدات للحاجزين في أسرع وقت ممكن.

وتابع المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة اكتوبر الجديدة، مع مسئولي الجهاز، سير العمل بوحدات "المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين" بمنطقة غرب المطار، وذلك في حضور الإدارات التنفيذية، وجهات الإشراف على المشروع.

وأوضح رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة أنه تمت متابعة أعمال التشطيبات، وأعمال تنسيق الموقع العام لوحدات عمارات المرحلة الخامسة، والبالغ عددها ١٠ آلاف وحدة سكنية، كما تم تفقد أعمال تنفيذ وحدات عمارات المرحلة السادسة بالمبادرة والبالغ عددها ٥٠ ألف وحدة سكنية جديدة.

وأشار المهندس محمود مراد، نائب رئيس الجهاز، إلى أنه تم التنبيه على الشركات المنفذة وجهات الإشراف بضرورة تكثيف معدلات التنفيذ مع الحفاظ على مستوى الجودة المطلوبة، طبقا للمواصفات الهندسية.

جدير بالذكر أن منطقة غرب المطار مقسمة لـ3 قطاعات مناطق (أ – ب - ج) على مساحة تعادل الـ٣٠٠٠ فدان، وتضم ما يقرب من ٩٠ ألف وحدة سكنية بتكلفة إجمالية تقارب الـ٥٠ مليار جنيه، بالإضافة إلي تنفيذ ٢٥ مبنى خدميا بتكلفة تقدر بـ٧٠٠ مليون جنيه.

عاصم الجزار سكن لكل المصريين وزير الإسكان المبادرة الرئاسية العاشر من رمضان

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