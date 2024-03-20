الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

اليوم.. الحكم على متهم بقتل شقيقه وزوجته بالجيزة

محكمة
محكمة

تصدر محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء الحكم على المتهم بقتل شقيقه وزوجته.

كانت المحكمة في الجلسة السابقة قد احالت أوراق المتهم لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

يصدر الحكم برئاسة المستشار عبدالناصر محمد حسنين وعضوية المستشارين عماد الدين عيسي وعمرو محمد سلامة وأمانة السر طلعت عبده.

كشف  أمر الإحالة  قيام المتهم بقتل المجني عليها "د.ج " عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية علي قتلها على إثر خلاف استمر بينهما، وتنفيذًا لما أضمرته نفسه أعد سلاحا أبيض، وتحين فرصته والتي ما إن واتته حتي إنهال عليها طعنا بسلاحه، حتي تيقن من إزهاقه لروحها فأحدث ما بها من إصابات - مبينة بتقرير الصفة التشريحية المرفق - فأودي بحياتها، على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الاحالة أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخري هي أنه في ذات الزمان والمكان، قتل المجني عليه "م.ع " عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية علي قتله علي إثر خلاف استمر بينهما، وتنفيذًا لما أضمرته نفسه أعد سلاحا أبيض، وتحين فرصته والتي ما إن واتته حتي إنهال عليه طعنا بسلاحه المار بيانه، حتي تيقن من إزهاقه لروحه فأحدث ما به من إصابات - مبينة بتقرير الصفة التشريحية المرفق - فأودي بحياته، على النحو المبين بالتحقيقات.

محكمة جنايات جنوب الجيزة المتهم قتل شقيقه وزوجت المستشار عبدالناصر محمد حسنين

مواد متعلقة

محاضر سابقة لـ«استديو الأهرام»: «مخالف لاشتراطات الحماية المدنية»

القبض على سائق بـ"DiDi" حاول التحرش بطالبة جامعية خلال نهار رمضان

تطور جديد فى قضية "حريق استوديو الأهرام"

النيابة تحقق فى حريق لوكيشن مسلسل "ألف ليلة وليلة- جودر"

استمرار حبس شقيقين متورطين بالتنقيب عن الآثار بأبوالنمرس

ماس كهربائى سبب حريق كافيه شهير فى الدقى

إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم على طريق الواحات

تفحم الديكور الخشبى.. تفاصيل معاينة حريق لوكيشن مسلسل ألف ليلة وليلة

الأكثر قراءة

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

الاحتلال يعتقل الكوادر الطبية بمجمع الشفاء ويلقى بالمرضى خارجه

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الاثنين

عاجل| شوبير يحسم الجدل.. هذه محطة رمضان صبحى بعد بيراميدز

اليوم.. نظر استئناف أحمد عز على دفع مليون جنيه مصروفات لتوأم زينة

فصل أجهزة التنفس الصناعى عن أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

حسين دعسة

حركة"فتح" والحرب: التحولات والتداعيات فى اليوم التالى فلسطينيًا

جمال-أسعد

الجنة والفكر الدينى

لواء. محسن الفحام

الرئيس بين رجاله وأبنائه

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

المكتب الحكومى بقطاع غزة يكشف تفاصيل مجزرة الاحتلال الإسرائيلى بمستشفى الشفاء

الهيئة الإسلامية المسيحية تدين هجوم المستعمرون الإرهابي على مقر الأونروا في القدس

مقتل جندى إسرائيلى فى معارك شمال غزة.. وارتفاع قتلى جيش الاحتلال لـ251