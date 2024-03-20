اليوم.. الحكم على متهم بقتل شقيقه وزوجته بالجيزة

تصدر محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء الحكم على المتهم بقتل شقيقه وزوجته.

كانت المحكمة في الجلسة السابقة قد احالت أوراق المتهم لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

يصدر الحكم برئاسة المستشار عبدالناصر محمد حسنين وعضوية المستشارين عماد الدين عيسي وعمرو محمد سلامة وأمانة السر طلعت عبده.

كشف أمر الإحالة قيام المتهم بقتل المجني عليها "د.ج " عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية علي قتلها على إثر خلاف استمر بينهما، وتنفيذًا لما أضمرته نفسه أعد سلاحا أبيض، وتحين فرصته والتي ما إن واتته حتي إنهال عليها طعنا بسلاحه، حتي تيقن من إزهاقه لروحها فأحدث ما بها من إصابات - مبينة بتقرير الصفة التشريحية المرفق - فأودي بحياتها، على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الاحالة أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخري هي أنه في ذات الزمان والمكان، قتل المجني عليه "م.ع " عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية علي قتله علي إثر خلاف استمر بينهما، وتنفيذًا لما أضمرته نفسه أعد سلاحا أبيض، وتحين فرصته والتي ما إن واتته حتي إنهال عليه طعنا بسلاحه المار بيانه، حتي تيقن من إزهاقه لروحه فأحدث ما به من إصابات - مبينة بتقرير الصفة التشريحية المرفق - فأودي بحياته، على النحو المبين بالتحقيقات.