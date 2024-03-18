الإثنين 18 مارس 2024
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حوادث

السجن 7 سنوات لقاتل زوجته "ممرضة أكتوبر"

السجن
السجن

قضت  محكمة جنايات الجيزة بالسجن 7 سنوات للمتهم بقتل زوجته "عروس دهشور" وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

كانت النيابة العامة بالجيزة، أحالت المتهم بقتل زوجته الممرضة الشهيرة بـ"عروس دهشور"، في مدينة 6 أكتوبر إلى المحاكمة الجنائية.

وتضمن أمر الإحالة، اتهام النيابة العامة للمتهم "م. أ" 26 سنة ممرض، لأنه بدائرة قسم حدائق أكتوبر في الجيزة، ضرب عمدًا المجني عليها فاطمة. س - ممرضة أكتوبر - دون قصد القتل ولكنه ضرب أفضى إلى الموت.

وقال  إن المتهم ضاق ذرعًا من المجني عليها لعدم انصياعها لأوامره فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت للاشتباك بالأيدي، واستلت المجني عليها آلة حادة وهددته بها بطعن نفسها إن لم يكف عن الأذى، واستشاط غضبًا منها ورشف من نزعات الشيطان ما أسكر غريزته حتى قاده لعصر حلق المجني عليها محاولًا إفلات ما تحرزه من آلة حادة فتسبب في طعنها بواسطة الآلة الحادة في منطقة الصدر وسقطت أرضًا على رأسها.

واستكمل أمر الإحالة، أن المتهم أحرز آلة حادة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية، وبذلك يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة الواردة بنص قانون العقوبات والمواد الخاصة بالقانون.

جنايات الجيزة قتل زوجته النيابة العامة قتل زوجته الممرضة عروس دهشور

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