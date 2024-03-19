مسلسل صيد العقارب الحلقة 9.. بركة عائلة ضرغام يناجي الله لعودة زوجته وابنه

مسلسلات رمضان 2024..

يناجي مصطفى الذي يلعب دوره الفنان محمد علي رزق، المولى ليلًا ونهارًا لعودة زوجته وابنته الذي قرر اسماعيل الغول (رياض الخولي) أن يظلوا في منزلهما خوفًا عليهم من أن يطولهم أذي من حسن ضرغام (أحمد ماهر)، الذي قرر الانتقام لوفاة نجله علي، على يد أحد أبناء عائلة الغول ضمن تفاصيل الحلقة التاسعة من مسلسل صيد العقارب.

احداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 9

وضمن احداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 9 ، بدأ مصطفى الذي يلعب دوره الفنان محمد علي رزق، حديثه قائلًا: “انا اشتكيت لحبيبي، طول الليل قاعد بشتكي لربنا وهو سمعني، وإن شاء الله يرجعهوملي، وإزاي متخصنيش، دا كن فيكون، وامتي لما يجي الآوان ويريد، مش بتاعتي، وافرضي موافقتش ربنا لا يٌسأل عمّا يفعل، ودا امتحان صعب من ربنا عشان ننول رضاه، وأهم حاجة نجاوب صح".

وأضاف: “متزعليش ربنا منك، أديه على قد ما تقدري، واتقي الله، وإن شاء الله هيرفع عنك البلاء، ربنا جميل أوي يا نورا”.

مسلسل صيد العقارب مواعيد إعادة الحلقة 9

تعاد الحلقة التاسعة من مسلسل صيد العقارب، للفنانة غادة عبدالرازق، التي تلعب دور الدكتورة عايدة، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، بعد العرض الأصلي بساعتين، كما أنه يمكن مشاهدة الحلقة معادة للجمهور في صباح اليوم التالي تحديدًا في تمام الساعة الـ 1:45 صباحًا، كما أنها تعاد للمرة الثاالثة في تمام الساعة الـ 2:45 مساءً.

اقرأ ايضا

مسلسلات رمضان 2024.. ابطال مسلسل صيد العقارب

الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من:

-أحمد ماهر في دور حسن ضرغام

-رياض الخولي في دور اسماعيل الغول

-محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام

-منال سلامة

-سيمون في دور سماسم

-مجدي بدر محامي

محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم

-محمد علاء جاميكا في دور ياسين

-عماد صفوت

-سامية عاطف

-ميار الغيطي

- أحمد ماجد نجل الغول

-صفاء جلال

-أحمد جمال سعيد في دور معتز

-عزوز عادل

-مي القاضي في دور ولاء

-سيف الديربي

-محمد صلاح

-الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس

-صيد العقارب من تأليف باهر دويدار

-إنتاج فينومينا

-إخراج الدكتور أحمد حسن.

مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب