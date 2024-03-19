المندوه: هدف الأهلي الأول في الكأس تسلل والزمالك يحتاج مليار جنيه لحل أزماته

كشف حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك أسباب ضياع لقب كأس مصر من الملكي أمام غريمه التقليدي الأهلي.

قال المندوه، في تصريحات إذاعية، الثلاثاء، لبرنامج نجوم فى عز الظهر عبر إذاعة ON SPORT FM:"هدف الأهلى الأول فى مواجهة الزمالك تسلل واضح رغم وجود تقنية الفأر بأحدث الإمكانيات".

وانتقل أمين صندوق نادي الزمالك للحديث عن موعد رد الزيادة للنادي الأهلي، قائلاً:"لم نحدد موعد زيارة النادي الأهلي حتى الآن رغم تلقينا الدعوة من قبل مجلس إدارة القلعة الحمراء".

أضاف المندوه:"لم نحاسب جوميز المدير الفنى للفريق بالقطعة حيث يضع جميع اللاعبين تحت التقيم للوقوف على التشكيل الجيد الفترة المقبلة".

وأوضح "هناك عجز فى الميزانية الخاصة بالنادي تصل إلى ملياري جنيه، الزمالك يحتاج إلى مليار جنيه خلال الـ4 سنوات القادمة لحل الأزمات حيث إن مرتبات العاملين في النادي تصل إلى 15 مليون جنيه".

وواصل:"مشكلة الزمالك ليس فى المال، لكن فى إدارة المال وجميع رجال الأعمال يعملون على تحسين وضع النادي ماديا وليس فقط للتبرع حيث يرفضون ذكر اسمائهم".

وتابع المندوه أن مجلس إدارة الزمالك تسلم النادي ولدى الخزينة مليون جنيه، فقط، بينما فى البنوك كانت هناك 4 ملايين جنيه محجوزة عليهم: "لم نهدم شئ بنادي الزمالك ونقوم حاليًا بعمل تطوير ملعب حلمى زامورا واستغلال بعض المناطق لتسويتها مستقبلاً".