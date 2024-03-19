الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

المندوه: هدف الأهلي الأول في الكأس تسلل والزمالك يحتاج مليار جنيه لحل أزماته

حسام المندوه
حسام المندوه

كشف حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك أسباب ضياع لقب كأس مصر من الملكي أمام غريمه التقليدي الأهلي.

قال المندوه، في تصريحات إذاعية، الثلاثاء، لبرنامج نجوم فى عز الظهر عبر إذاعة ON SPORT FM:"هدف الأهلى الأول فى مواجهة الزمالك تسلل واضح رغم وجود تقنية الفأر بأحدث الإمكانيات".

وانتقل أمين صندوق نادي الزمالك للحديث عن موعد رد الزيادة للنادي الأهلي، قائلاً:"لم نحدد موعد زيارة النادي الأهلي حتى الآن رغم تلقينا الدعوة من قبل مجلس إدارة القلعة الحمراء".

أضاف المندوه:"لم نحاسب جوميز المدير الفنى للفريق بالقطعة حيث يضع جميع اللاعبين تحت التقيم للوقوف على التشكيل الجيد الفترة المقبلة".

وأوضح "هناك عجز فى الميزانية الخاصة بالنادي تصل إلى ملياري جنيه، الزمالك يحتاج إلى مليار جنيه خلال الـ4 سنوات القادمة لحل الأزمات حيث إن مرتبات العاملين في النادي تصل إلى 15 مليون جنيه".

وواصل:"مشكلة الزمالك ليس فى المال، لكن فى إدارة المال وجميع رجال الأعمال يعملون على تحسين وضع النادي ماديا وليس فقط للتبرع حيث يرفضون ذكر اسمائهم".

وتابع المندوه أن مجلس إدارة الزمالك تسلم النادي ولدى الخزينة مليون جنيه، فقط، بينما فى البنوك كانت هناك 4 ملايين جنيه محجوزة عليهم: "لم نهدم شئ بنادي الزمالك ونقوم حاليًا بعمل تطوير ملعب حلمى زامورا واستغلال بعض المناطق لتسويتها مستقبلاً".

حسام المندوه الزمالك كاس مصر الاهلى موعد زيارة النادي الأهلي

مواد متعلقة

جوميز يفاجئ إدارة الزمالك ويوصى بتجديد التعاقد مع محمد أشرف "روقا"

الزمالك يصدم اتحاد الكرة بقرار مهم قبل الدور الثانى من دورى نايل

الزمالك يسابق الزمن لإنشاء شركة الكرة للتجهيز للموسم الجديد

جوميز يقرر تثبيت تشكيل الزمالك استعدادا لموقعة فيوتشر بالكونفدرالية

الأكثر قراءة

عاجل| فصل أجهزة التنفس الصناعى عن أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر

الزمالك يصدم اتحاد الكرة بقرار مهم قبل الدور الثانى من دورى نايل

القبض على سائق بـ"DiDi" حاول التحرش بطالبة جامعية خلال نهار رمضان

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 19-3-2024 فى بورصة الدواجن

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الاثنين

كواليس إنقاذ مصر مفاوضات الدوحة من الانهيار بعد اقتحام إسرائيل مستشفى الشفاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حركة"فتح" والحرب: التحولات والتداعيات فى اليوم التالى فلسطينيًا

جمال-أسعد

الجنة والفكر الدينى

لواء. محسن الفحام

الرئيس بين رجاله وأبنائه

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

ماجد حبته

بوتين مستمر

محمد قدري

محمد قدرى يكتب: أكرم حسنى "جه"

وائل لطفي

لغة القوة

أحمد أبوالمحاسن

عهد «الصّباح».. الوجه الآخر للحشاشين (1)

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

المكتب الحكومى بقطاع غزة يكشف تفاصيل مجزرة الاحتلال الإسرائيلى بمستشفى الشفاء

الهيئة الإسلامية المسيحية تدين هجوم المستعمرون الإرهابي على مقر الأونروا في القدس

مقتل جندى إسرائيلى فى معارك شمال غزة.. وارتفاع قتلى جيش الاحتلال لـ251