الثلاثاء 19 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بطولة عاصمة مصر.. فيلم تسجيلي عن صلاح وتدريبات لتونس ونيوزيلاندا

محمد صلاح
محمد صلاح

تصل خلال الساعات القليلة المقبلة، بعثة إعلامية كرواتية إلى مصر لتغطية مشاركة منتخب بلادها في بطولة كأس العاصمة الإدارية، التي تقام بالقاهرة الجديدة خلال الفترة من 22-26 مارس الجاري ضمن سلسلة مباريات فيفا الدولية.

ويسبق الوفد الإعلامي بعثة منتخب بلاده الذي مقرر وصوله بعد غد الخميس، ويقوم الوفد الإعلامي بعمل فيلم تسجيلي عن محمد صلاح نجم منتخب الفراعنة وليفربول الإنجليزي وكذلك عن مصر.

منتخب تونس يستعد لكرواتيا بكأس العاصمة

ومن جانب آخر، يخوض منتخب تونس، مرانه الأول اليوم الثلاثاء، على الملعب الفرعي لاستاد العاصمة، استعدادا لمباراة كرواتيا المقرر لها الجمعة في بطولة كأس العاصمة الإدارية.

وفضل الجهاز الفني للمنتخب التونسي عدم خوض أي تدريبات بالأمس، تجنبا للإرهاق البدني الذي قد يتعرض له اللاعبين بسبب رحلة السفر.

منتخب نيوزيلندا يخوض مرانه الأول استعدادا لمواجهة مصر بكأس العاصمة

وفي السياق ذاته، يخوض منتخب نيوزيلندا مرانه الأول بالقاهرة استعدادا لمواجهة نظيره مصر المقرر لها الجمعة المقبل باستاد مصر في العاصمة الإدارية الجديدة بنصف نهائي بطولة كأس العاصمة الإدارية.

واكتملت قائمة نيوزيلندا اليوم بعد انضمام آخر لاعب للفريق، حيث قرر المدرب بيزلي خوض أول مران اليوم في تمام الرابعة والنصف عصر اليوم بمقر إقامة المنتخب.

منتخب نيوزيلندا يستبعد 3 لاعبين للإصابة

ومن جانب مختلف، قرر بيزلي المدير الفني لمنتخب نيوزيلندا استعباد 3 لاعبين من قائمة المنتخب المشاركة، بكأس العاصمة الإدارية".

وأعلن المدير الفني أن 3 لاعبين هم نجم المنتخب والقائد كريس وود مُهاجم نوتنجهام فورست الإنجليزي سيغيب للإصابة، وكذلك الثنائي جو بيل وتيم باين.

 

حضور إعلامي لمران المنتخب

وافق الجهاز الفني للمنتخب الوطني على حضور وسائل الإعلام لجزء من مران اليوم الذي سيقام بإستاد القاهرة استعدادًا لمواجهة نيوزيلندا في بطولة كأس العاصمة الإدارية.

وسيكون مسموح بحضور وسائل الإعلام مساء اليوم لمدة 15 دقيقة والدخول من المقصورة الرئيسية لإستاد القاهرة.

 

حافلة لكل منتخب ببطولة كأس عاصمة مصر

حرصت الشركة المتحدة للرياضة على الانتهاء من تصميم حافلات خاصة لكل منتخب مشارك في بطولة كأس عاصمة مصر.

وانتهت المتحدة للرياضة من كافة التفاصيل الخاصة بالبطولة التي ستنطلق الجمعة المقبل وتستمر حتى 26 مارس ضمن سلسلة مباريات فيفا الدولية.

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