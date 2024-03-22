الجمعة 22 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

رعية إبراشية طنطا يحتفلون بانتخاب الأسقف المتروبوليت نقولا

جانب من الحدث
جانب من الحدث

ترأس المتروبوليت نقولا مطران إرموبوليس (طنطا) القداس الإلهي في كنيسة القديس جيوريوس بمعاونة الأرشمندريت نقولا فانوس بمناسبة مرفع اللحم.

في نهاية القداس الإلهي بقاعة القديس مرقص الرسول، احتفل مجلس وكلاء الكنيسة وشعبها بمرور 23 عامًا على انتخابه على إبراشية إرموبوليس (طنطا)، بأن أعدوا قالب حلوى (تورتة) أحتفالاً بهذه المناسبة وبمطرانهم الذي يرتبطون معه بمحبة أبوية وأخوية. 

وتمنوا له عمرًا مديدًا في خدمته لهذه الإبراشية المباركة.

الجدير بالذكر انه في يوم 18 مارس 2001 خلال انعقاد المجمع المقدس برئاسة مثلث الرحمات بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا البابا بتروس السابع في مقر البطريركية بالإسكندرية تم استدعاء الأرشمندريت نقولا أنطونيو من القاهرة للحضور إلى الإسكندرية.

سافر الأرشمندريت نقولا إلى الإسكندرية في سيارة بصحبة أحد الأصدقاء وهو لا يعلم سبب استدعاء االبابا بتروس له. وبعد وصولهماَ خرج سكرتير المجمع المقدس من حجرة اجتماع أعضاء المجمع وطلب من الأرشمنديت نقولا ارتداء الملابس الكهنوتية السوداء كاملة للدخول إلى المجتمعين من أعضاء المجمع لأنه تم انتخابه من البابا بتروس ومن أعضاء المجمع أسقفًا. عند ذلك عَلِم الأرشمندريت نقولا سبب استدعاء البابا بتروس له، وكم كان ذلك مفاجئًا له. 

دخل الأرشمندريت نقولا أمام صاحب الغبطة البابا بتروس الذي ابتسم له بمحبة وهنئه على انتخاب أعضاء المجمع المقدس له. ومما قال غبطته له أن انتخابه كان بسبب متابعة غبطته لنشاطه في خدمته الكهنوتية والرعائية، وترشيح أكثر وكلاء الكنائس العربية له خاصة مجلس وكلاء الكنيسة في إبراشية طنطا، ذلك عندما استطلع أرائهم. وطلب منه أن يستمر في خدمته الأسقفية كما كان في خدمته الكهنوتية، لأن الأسقفية ليست منصب بل هي خدمة يقدم الأسقف فيها ذاته عن الجميع بتفانٍ ومحبة.

قد تكون صورة ‏شخصين‏

بعد ذلك قَبَل الأرشمندريت نقولا يدي البابا بتروس وشكر أعضاء المجمع على انتخابه وكأنه في حلم من الذي يحدث.

قد تكون صورة ‏‏شخص واحد‏ و‏كاتدرائية الضريح الوطني لعيد الحبل بلا دنس‏‏

ثم بعد اسبوع في يوم 23 مارس، في يوم مولده، تمت سيامة الأسقف المنتخب نقولا متروبوليت على إبراشية إرموبوليس (طنطا) في كاتدرائية القديس نيقولاوس بالمقر البطريركي في القاهرة بيد صاحب الغبطة البابا بتروس.

قد تكون صورة ‏شخصين‏

أراح الرب الإله نفس مثلث الرحمات صاحب الغبطة كيريوس كيريوس كيريوس البابا والبطريرك بتروس السابع في ملكوته السماوي مع رؤساء الكهنة الأبرار والقديسيين.

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

مواد متعلقة

"الكاثوليكية" تحتفل بذكرى الطوباوي جيوفاني نيبوموسينو زيجري

الكنيسة اللاتينية في مصر تحتفل بذكرى القديس كيرلس

كنيسة الروم الملكيين تحتفل بحلول الأثنين السابق لـ"أحد الشعانين"

الكنيسة المارونية تحتفل بذكرى الأورشليميّ المعترف

من هو القديس كونن الذي يحتفل الاقباط الارثوذكس بذكراه اليوم؟

الكنيسة البيزنطية في مصر تحتفل بذكرى الانبا كيرلّس أسقف أورشليم

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديس ألكسندروس أول أسقف لكاﭘـادوكيا

مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يحتفل باليوبيل المئوي الأول لكنيسة القلب المقدس بالإسكندرية

الأكثر قراءة

عاجل.. 5 مليارات جنيه حصيلة التنازل عن العملات الأجنبية خلال 15 يومًا من إصلاح سوق الصرف

كهربا: "محمد صلاح هو اللى عاملنا شكل وقيمة.. واتظلم فى بطولة إفريقيا"

بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.. تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري الخميس؟

أمريكا: أى عملية عسكرية برية فى رفح تعرض الحياة المدنية والأمن الإسرائيلى للخطر

كيت ميدلتون زوجة ولى عهد بريطانيا تعلن إصابتها بمرض السرطان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عيد المساخر اليهودى يستقبل فيتو روسيا والصين.. والتصعيد الإقليمى قادم

وائل لطفي

ماذا يفعل بنا الموظفون؟

ماجد حبته

توافق عربى أمريكى!

إبراهيم عبدالفتاح

كرسى القهوة

محمد عبدالناصر

الحشاشين والإخوان.. ما بين الصباح والبنا

وائل لطفي

ذكرى اغتيال نظام الملك

ماجد حبته

متى تنضبط الأسعار؟!

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «٢- ٢»

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الجمعة الثانية من رمضان.. قوات الاحتلال تعيق وصول المصلين للمسجد الأقصى

الاحتلال يعلن اعتقال أكثر من 600 شخص منذ مداهمة مستشفى الشفاء

صفقة التبادل أم العملية فى رفح.. ماذا سيحدث فى غزة؟