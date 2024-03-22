البابا ثيودروس يستقبل المتقدم في الكهنة الأب يوسف داروس راعي كنيسة الظاهر

استقبل صاحب الغبطة البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، في المقر البطريركي بالإسكندرية المتقدم في الكهنة الأب يوسف داروس راعي كنيسة رؤساء الملائكة في الظاهر، الذي أتى إليه ليقدم لغبطته نسخة من رسالة الماجستير التي أعدها وتناقشت في معهد القديس يوحنا الدمشقي اللاهوتي في لبنان - البلمند، ونال عليها درجة إمتياز، التي عنوانها: "موقف الكنيسة القبطيّة اللاهوتي من مجمع خلقيدونية على ضوء الحوارات المسكونية في القرن العشرين: دراسة تحليليّة في التعليم الخريستولوجي".

وهنأ صاحب الغبطة الأب يوسف وباركه ودعى له بالنجاح في إعداده لأطروحة الدكتوراة.

من جهة أخرى، قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، إننا نرفض جميع الإجراءات التعجيزية والتي تؤدي الى عرقلة وصول ابناء شعبنا الفلسطيني الى مقدساتهم وخاصة في هذه الايام التي فيها المسيحيون والمسلمون صائمون استعدادا لاستقبال اعيادهم .