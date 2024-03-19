الثلاثاء 19 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تحرير 564 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة وسحب 1435 رخصة خلال 24 ساعة

الملصق الإلكتروني
الملصق الإلكتروني

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من رفع 35 سيارة متروكة بالشوارع، وسحب رخص سيارات لعدم وجود «الملصق الإلكتروني»، بهدف تحقيق الانضباط في الشارع، خلال حملات موسعة شنتها خلال 24 ساعة.

مخالفات عدم ارتداء الخوذة

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان، أنه تم شن حملة مرورية مكثفة لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، بجانب المخالفات الأخرى.

نجحت أجهزة الأمن في ضبط 564 مخالفة لقائدي الدراجات النارية في القاهرة والمحافظات لعدم ارتداء الخوذة على الطرق السريعة.

وشددت الوزارة على قائدي الدراجات النارية بضرورة الالتزام بارتداء الخوذة، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، حفاظًا على أرواح المواطنين، ما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وقالت «الداخلية» إن تلك الخطوة تأتي ضمن خطة الوزارة للانتشار الأمني على مستوى الجمهورية لإعادة الانضباط إلى الشارع وفرض السيطرة.

 

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تحرير 1410 مخالفات لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

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لعدم ارتداء الخوذة.. تحرير 569 مخالفة لقائدى الدراجات النارية

سحب 1435 رخصة سيارة بسبب الملصق الإلكتروني

 

تمكنت الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية من سحب 1435 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على استكمال المنظومة الإلكترونية، وتفعيل كل عناصرها للوصول إلى أقصى درجات ضبط إيقاع الحركة المرورية.

يشار إلى أن وزارة الداخلية بدأت في تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التي لم يقم أصحابها بتركيب الملصق، أو ذات الملصق التالف، أو المتعمد إخفاؤه، أو التي تم العبث بالملصق الخاص بها وفقد صلاحيته، حيث تشمل العقوبات سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر والحبس.

ارتداء الخوذة وزارة الداخلية سيارة متروكة الملصق الالكتروني الدراجات النارية

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